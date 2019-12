PIB sustenta Ibovespa estável em dia negativo para as bolsas globais

A divulgação do crescimento de 0,6% do PIB no terceiro trimestre, acima das projeções do mercado, contribuiu para que o Ibovespa não fechasse em queda, apesar de as principais bolsas de valores do mundo terem registrado queda nesta terça-feira. Por aqui, o Ibovespa encerrou o pregão praticamente estável, com alta de 0,03% e em 108.956,02 pontos.

No cenário externo, pesou a sinalização de um possível adiamento do acordo comercial entre os Estados Unidos e a China. Segundo o presidente Donald Trump, as negociações podem se arrastar até depois das eleições norte-americanas, marcadas para novembro de 2020.

Um dos maiores temores do mercado é que a falta de um acordo, mesmo que preliminar, provoque a elevação de tarifas sobre importações de origem chinesa, já que um novo aumento das taxas está programado para o próximo dia 15.

Nesta terça, Trump também ameaçou aumentar as tarifas sobre produtos franceses em resposta ao imposto sobre serviços digitais do país europeu, que afeta empresas de tecnologia dos Estados Unidos. A França disse estar pronta para retaliar.

Nos Estados Unidos, o S&P 500 fechou em queda de 0,66% enquanto o índice pan-europeu Stoxx 600 caiu 0,63%.