PIB será revisado?; o problema da inflação baixa e tudo para ler hoje

Leia as principais noticias desta quinta-feira para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

PIB do 3º tri será revisado para incluir novos números de exportações

Dados das exportações de setembro a novembro precisaram de correção de US$ 6,5 bilhões para cima; dados novos não foram incluídos no PIB do trimestre

PIB da zona do euro tem crescimento fraco no 3º tri, de 0,2%

Dados foram puxados por vendas no varejo na zona do euro, que caíram 0,6%, o dobro do esperado em pesquisa da Reuters

Menos drones, mais Google: a Alphabet com Pichai

Investidores esperam que o indiano Sundar Pichai, novo presidente da holding Alphabet, reavalie apostas ousadas, além das caras

Opep se reúne por novo corte de produção para elevar preço do petróleo

Organização que reúne grandes produtores, como Arábia Saudita e Rússia, tenta segurar artificialmente os preços em meio à guerra comercial

Petrobras apressa Odebrecht por venda da Braskem

Presidente da petrolífera, Castello Branco, quer vender participação da Petrobras na Braskem, que corresponde a algo entre US$ 2 bilhões e US$ 3 bilhões

Petrobras pretende pagar US$ 34 bi em dividendos a acionistas até 2024

Empresa deve elevar o montante após 2021, quando redução da dívida bruta a US$ 60 bilhões desencadear pagamentos maiores

Problema de países ricos, inflação baixa sugere cautela no Brasil

Um problema clássico dos países desenvolvidos chegou aos emergentes, que agora têm mais margem para cortar juros, mas não sem obstáculos no caminho

Política e Mundo

STF define regras para compartilhar dados do Coaf sem autorização judicial

O compartilhamento deve ser feito através de pedidos formais e os órgãos de controle financeiro só poderão enviar dados que já estejam em sua base de dados

Comissão da Câmara aprova fundo eleitoral de R$ 3,8 bilhões para 2020

A proposta original previa repasse de R$ 2 bilhões para o financiamento público de campanhas; destaque do Novo tentava evitar o aumento

Dados da economia geram polêmica no Financial Times e mobilizam oposição

Revisão dos dados de exportação foi destacada pelo jornal britânico, gerando acusações de fraude deliberada ainda que sem evidência

Punição do PSL a Eduardo Bolsonaro já está nas mãos de Maia

Presidente da Câmara vai analisar os processos que podem acarretar na destituição do deputado da liderança do PSL

Enquanto você desligou

Senado aprova reforma da Previdência dos militares e projeto vai à sanção

Aprovação encerra votação das reformas nos sistemas de aposentadoria neste ano; para 2020, deputados e senadores ainda discutem a chamada PEC Paralela

Após alta da carne, faturamento de pecuaristas deve aumentar 22%

Presidente da Confederação de Agricultura e Pecuária do Brasil diz que disparada recente foi ponto fora da curva, mas valores não vão baixar tanto

Brasil pode perder direito de voto na ONU se não pagar R$ 530 mi neste ano

Em um documento interno, a secretaria de Assuntos Econômicos Internacionais destacou que o país é o segundo maior devedor da organização

Agenda

Nesta quinta-feira (5), ocorre a reunião da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep). Nos Estados Unidos, serão divulgados os dados sobre a balança comercial de outubro, com os dados sobre importações e exportações no país. Os norte-americanos também divulgam os pedidos iniciais por seguro desemprego e as encomendas à indústria. Já a Zona do Euro vai fazer a divulgação do seu PIB trimestral.