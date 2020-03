PIB mais fraco em 2020?; comércio com portas fechadas e tudo para ler hoje

Leia as principais notícias desta sexta-feira (20) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Governo anuncia queda maior na expectativa para o PIB de 2020

Nova projeção levará em conta retração do preço do petróleo, desvalorização cambial e aprofundamento da crise do coronavírus

Shoppings e comércio começam a suspender operação em SP

Para reduzir a contaminação do novo coronavírus, parte do comércio na maior cidade do país ficará fechado a partir desta sexta-feira, 20

_______________

Bolsas da Ásia fecham sexta-feira em alta, mas semana tem perdas

Para atenuar o impacto do coronavírus, os países despejaram quantidades cada vez maiores de estímulo em suas economias

Governo impede entrada de estrangeiros vindos de China, UE e outros países

Medida é enquadrada como uma resposta à pandemia do novo coronavírus e entra em vigor na segunda-feira, 23

Após desvalorização de 80%, aéreas têm futuro incerto

Com viagens restritas e fronteiras fechadas para combater o avanço da doença, o setor vive a pior crise dos últimos anos

Coronavírus acentua competição global entre sistemas políticos rivais

Para historiador econômico, pandemia poderá impor também retrocessos ao processo de globalização

Já são 22 os infectados que viajaram com Bolsonaro aos EUA

Ministros do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), Augusto Heleno, e de Minas e Energia, Bento Albuquerque, estão entre os ministros com coronavírus

Banco Central argentino anuncia medidas para conter efeitos do coronavírus

Entre as ações, está a liberação para que entidades financeiras possam oferecer uma linha de crédito especial para micro, pequenas e médias empresas

Política e mundo

Witzel suspende a ponte-aérea Rio-São Paulo

No entanto, caberá à Agência Nacional de Aviação Civil ratificar a decisão do governador do Rio de Janeiro

Em meio ao coronavírus, Bolsonaro é alvo de 3 pedidos de impeachment

As peças afirmam que o presidente cometeu crime de responsabilidade, contra a segurança nacional e contra a saúde pública

Enquanto você desligou…

Anvisa autoriza usinas de cana a produzir álcool 70 contra coronavírus

O objetivo da medida é contribuir com o abastecimento das unidades públicas de saúde com doações do produto usado na prevenção da covid-19

Profissionais de saúde contra covid-19 não pagarão tarifa aérea, diz Gol

Serão cobradas apenas as taxas de embarque dos assentos disponíveis pela companhia

Conselho Federal de Medicina libera telemedicina para conter coronavírus

Medida é em caráter de excepcionalidade devido à pandemia do novo coronavírus que afeta o Brasil

McDonald’s fecha salões de restaurantes e muda a logo no Brasil

Os mais de 1.000 restaurantes da rede no país vão operar exclusivamente por delivery, drive-thru e pedidos para viagem

Agenda

Nesta sexta-feira (20), o Senado Federal vai votar um pedido do governo para declaração de calamidade pública no Brasil por causa do coronavírus. A proposta já foi aprovada pela Câmara e se passar pelos senadores permitirá que o governo gaste além do previsto para conter o surto da doença.

Já a Baker Hughes atualiza o número de plataformas de petróleo em funcionamento nos EUA. Lá também saem os números referentes às vendas de casas usadas.

Por fim, o CFTC (Comomodity Futures Trading Commission) apresenta seu relatório semanal (COT) com uma análise das posições líquidas de especuladores nos mercados futuros no Brasil, nos EUA e na zona do Euro. Os índices são bons indicadores do sentimento do mercado.

Frase do dia

“Uma marca não é mais o que nós dizemos que é, e sim o que os consumidores dizem uns aos outros o que sobre o que ela é. ” — Scott David Cook, empresário norte-americano