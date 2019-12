PIB do 3º tri sai hoje; aonde vai o preço da carne? e tudo para ler hoje

São Paulo — Leia as principais notícias desta terça-feira (3) para começar o dia bem informado:

PIB do 3º trimestre, que sai hoje, pode mostrar recuperação do Brasil

A expectativa é que o PIB a ser divulgado hoje continue a mostrar uma recuperação na economia, puxada pelo consumo das famílias

Preço da carne atinge maior nível dos últimos 30 anos — até quando?

Do início de setembro para cá, o valor da carne bovina no atacado já subiu quase 50%; analistas apostam em até 4 meses para que volte ao normal

Campos Neto se diz otimista com 2020 e prevê melhora da “nota” do Brasil

Para presidente do Banco Central, economia de 2020 crescerá bem e notas de agências de classificação de risco sobre o país devem aumentar

A Vale voltou à era pré-Brumadinho? Só nas metas

Enquanto indenizações seguem em aberto, mineradora anunciou metas de produção para 2021 semelhantes às esperadas para 2019

Chile lança plano econômico de US$ 5,5 bilhões para enfrentar crise social

Governo quer estimular economia e gerar empregos após série de protestos terem levado atividade econômica do Chile a cair 3,4% em outubro

Após taxar Brasil, EUA miram França com tarifas sobre vinhos e queijos

Taxa conhecida como “Gafa” (Google, Apple, Facebook e Amazon) impõe imposto sobre faturamento de empresas de tecnologia na França

China é destaque em ranking da educação, e Brasil se mantém entre últimos

Províncias chinesas lideram o ranking da OCDE; censura pode impedir, porém, que estudantes desenvolvam potencial

As ações que pagam dividendos mais indicadas para dezembro

Levantamento feito pelo site EXAME mostra as ações que pagam dividendos mais recomendadas pelas corretoras para este mês

Bolsonaro diz estar “forçando um pouco” com equipe por isenção no IR

Proposta para quem ganha até R$ 5 mil foi feita durante a campanha eleitoral; Presidente afirmou que não vai “constranger” subordinados

Nem os negociadores do Brasil sabem o que Bolsonaro quer na COP 25

Presidente é alvo de ativistas ambientais desde que a destruição da Amazônia atingiu seu nível mais alto em 11 anos com desmatamentos e queimadas

A coleção de frustrações do Brasil desde o alinhamento com os EUA

Desde que assumiu o governo, Bolsonaro deixou claro que sua política externa tinha um eixo central: o alinhamento automático com os norte-americanos

Lula recorre ao STF para anular condenação no processo do sítio de Atibaia

Na semana passada, o TRF-4 condenou o ex-presidente em segunda instância no caso, além de aumentar a pena do petista para 17 anos e 1 mês de prisão

Não percam tempo enquanto o planeta queima, diz secretário-geral da ONU

Na cúpula do clima, António Guterres fez alerta para que governos não fiquem “sonâmbulos” até que a situação seja irreversível

Lava Jato de Curitiba recupera R$ 4 bilhões aos cofres públicos

Os valores foram alcançados com acordos com empresas, delações premiadas e renúncias voluntárias de saldos escondidos em contas no exterior

Petrobras inicia venda de campos na Bacia de Sergipe-Alagoas

A estatal informou que a divulgação da operação está de acordo com os planos para desinvestimentos da petroleira no país

Venda de veículos novos cai 4,4% em novembro, diz Fenabrave

Na comparação com o mesmo período do ano passado, o número subiu 4,9%, acumulando no ano um total de 2,5 milhões de unidades vendidas

Natura faz apelo por Amazônia após queimadas atingirem fornecedores

Perto de ser o 4º maior grupo de beleza do mundo após comprar Avon, empresa de cosméticos diz que intensificou esforços pela busca do equilíbrio ambiental

Nesta terça-feira (3), é divulgado o Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro. O índice é o principal da economia e aponta a taxa de crescimento do país. Na China, são liberados os dados da produção industrial do setor de serviços no mês de novembro. Esse é um dos principais indicadores da economia do país e oferece perspectivas sobre a força do setor manufatureiro, os empregos na área, os salários e a renda dos trabalhadores.

Já nos Estados Unidos, o estoque de petróleo bruto será atualizado, como ocorre toda semana. Por fim, na Zona do Euro, ocorre o discurso de Benoît Georges Coeuré, membro da Comissão Executiva do Banco Central Europeu (BCE). Seus pronunciamentos frequentemente dão indicações da possível direção futura da política monetária.

