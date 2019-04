PIB brasileiro pode cair pela 1ª vez desde 2016 e tudo para ler hoje

Leia as principais notícias desta terça-feira (16) para começar o dia bem informado

As quentes do dia

Pela primeira vez desde 2016, economia brasileira pode recuar no trimestre

Em reportagem para o Estadão, Bradesco, Itaú e Fator já estimam queda do PIB entre janeiro e março, o que reforça projeções de que o avanço da economia pode ficar mais próximo de 1%; em fevereiro, atividade registrou a maior queda desde a greve dos caminhoneiros, diz BC

CCJ deixa Previdência para depois da Páscoa e coloca calendário em risco

A votação da proposta foi adiada para o começo da semana que vem após a Comissão de Constituição e Justiça inverter a ordem da pauta da semana

Planalto avalia tirar Apex do Itamaraty

De acordo com o Estadão, alvo de disputa política, agência já trocou de presidente duas vezes em três meses

Bolsonaro e Petrobras se reúnem para debater preços

Na última sexta-feira, o valor de mercado da petrolífera despencou em 32,4 bilhões com a interferência do governo

Bloqueio no orçamento de Doria atinge 18% dos investimentos em SP

Contingenciamento de R$ 5,9 bilhões preserva saúde, educação e segurança, segundo reportagem da Folha de S. Paulo

Caixa puxa fila da redução do Estado e avança na venda de ativos

Após capitanear a primeira operação de privatização bem-sucedida, a Caixa já engatilhou a segunda operação

STF ordena buscas em seis estados e mira militares da reserva e procuradores no inquérito sobre fake news

Segundo reportagem da Folha de S. Paulo, o ministro Alexandre de Moraes autorizou buscas e apreensões em seis estados

Política e Mundo

Desemprego no Reino Unido se mantém no menor nível desde 1975

A média salarial avançou 3,4% na comparação anual do trimestre até fevereiro

Após incêndio ser controlado, Macron promete reconstruir Notre-Dame

Presidente da França elogiou trabalhos do bombeiros que, segundo, garantiram que as torres frontais ficassem de pé

Itamaraty faz “política da destruição”, diz ex-embaixador Rubens Ricupero

Ele disse que ministro Ernesto Araújo causa gargalhadas no exterior e que danos à imagem brasileira podem demorar para serem reparados

Alckmin vira réu por suposto pagamento da Odebrecht à campanha de 2014

Ministério Público apontou nove supostas entregas de dinheiro em hotéis de São Paulo para a campanha do tucano em 2014

Museu de NY confirma cancelamento de evento em homenagem a Bolsonaro

De acordo com o museu, o jantar de gala da Câmara de Comércio Brasil-EUA acontecerá em outro local

Equador denuncia 40 milhões de ciberataques após expulsão de Assange

Na quinta-feira passada, o presidente Lenín Moreno revogou o asilo diplomático concedido a Assange em 2012

Pós-Notre-Dame: o dilema das startups de combate a incêndios

Tragédia de Notre-Dame pode reaquecer setor que usa de drones a internet das coisas. Quem paga a conta é uma das grandes questões em aberto

Brasil formaliza saída da Unasul após receber presidência do bloco

Outros países da América do Sul já saíram do bloco, que é foi fundado por Hugo Chávez, ex-presidente da Venezuela

Enquanto você desligou

O futuro do grupo de Flávio Augusto e Carlos Wizard, com R$ 200 mi a mais

Com novo aporte, grupo Wiser Educação vislumbra desde aquisição até uma oferta inicial pública de ações, ou IPO

O reinado da Netflix está perto do fim?

Pioneira do streaming, com quase 150 milhões de assinantes pelo mundo, divulga resultado trimestral nesta terça-feira

Governo anuncia medidas para atender caminhoneiros nesta terça

Ministros encontraram-se com presidente da Petrobras nesta segunda-feira, após empresa sofrer desgaste com intromissão de Bolsonaro

CCJ aprova PEC do Orçamento Impositivo

Votação do texto da reforma da Previdência deverá ficar para a próxima semana

Cancelamentos de voos da Avianca chegam a 300 nesta semana

Cancelamentos são em decorrência da anulação da matrícula de 10 aeronaves alugadas pela empresa, determinada pela Agência Nacional de Aviação Civil

Nenhum país deu certo “se escondendo da globalização”, diz secretário

Marcos Troyjo vê pela primeira vez coerência entre política econômica e comercial e minimiza risco de divergência com a China

Agenda

Nesta terça-feira, 16, será divulgada a taxa de investimento estrangeiro direto na China, os investimento em ativos fixos anuais, o PIB trimestral e anual, e a produção industrial. Além disso, as taxas de vendas no varejo anual e a de desemprego também serão publicadas.

Na zona do euro, haverá a divulgação da percepção econômica ZEW e o discurso de Nowoty, membro do Banco Central Europeu.

Nos Estados Unidos, serão divulgadas as taxas da produção industrial de março, a produção industrial anual, as vendas da indústria em março, os estoques de petróleo bruto semanal e o discurso de Kaplan, membro da FOMC.