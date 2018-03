PGR pode denunciar Temer e tudo para ler antes de a Bolsa abrir

São Paulo – Leia as principais notícias desta quinta-feira (22) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Temer se prepara para enfrentar terceira denúncia da PGR. Uma colunista do jornal O Estado de S.Paulo revela que o presidente começa a preparar o campo político para tentar impedir que a Câmara autorize abertura de processo no Supremo.

Prisão após 2ª instância ameaça 11 réus da Lava Jato. Segundo o jornal Folha de S.Paulo, outros seis já foram detidos neste ano por ordem de Sergio Moro.

BC fixa Selic em 6,5% e sinaliza mais um corte. O Comitê de Política Monetária surpreendeu o mercado ao sinalizar que fará mais um corte de 0,25 ponto percentual no juro básico em maio, divulgou o jornal Valor Econômico.

STF julga habeas corpus que pode livrar ou prender Lula. Assim que o TRF4 terminar o julgamento, o ex-presidente pode ser preso na hora. Só precisa da autorização de Sérgio Moro.

Nubank entra com processo contra os grandes bancos no Cade. Empresa acusa Itaú, Bradesco, Santander, Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil de prejudicar a livre concorrência no mercado de emissão de cartões.

Com caducidade em vista, disputa por Viracopos esquenta. De acordo com o jornal O Estado de S.Paulo, o IG4 Capital, de Paulo Mattos, fez proposta para assumir o controle da concessão.

Fundos já tiram ativos do Facebook. Reportagem do jornal Valor Econômico mostra que diversos acionistas colocaram sob revisão suas participações no Facebook e outros iniciaram ações coletivas contra a companhia.

Política e mundo

Copom reduz juros de 6,75% para 6,5% e sinaliza novo corte em maio. Comunicado surpreende mercado ao indicar como “apropriada uma flexibilização monetária moderada adicional” na próxima reunião.

Câmara aprova urgência para projeto de reoneração da folha de pagamento. O requerimento de urgência, que dá celeridade e prioridade à tramitação da proposta na Casa, foi aprovado por 342 votos a 46.

Prazo para apuração das causas do apagão deve ser de 10 a 15 dias. A linha de transmissão Xingu-Estreito teve uma falha no disjuntor provocou o colapso no fornecimento de energia em 13 Estados do Norte e Nordeste.

STJ arquiva inquérito contra Pezão por falta de provas. Inquérito foi aberto com base em depoimentos de delação premiada, que diziam que Pezão teria recebido vantagens indevidas na forma de doações para campanhas.

Trump deve anunciar tarifas sobre importações da China na 5ª feira. Não há indicação do tamanho e do escopo das tarifas, que o responsável comercial dos EUA disse que seria voltada para o setor de alta tecnologia.

Enquanto você desligou…

Petrobras recebe US$300 mi referentes à venda de bloco à Statoil. A Petrobras já havia recebido a primeira parcela paga pela Statoil, de 1,25 bilhão de dólares, no fechamento da operação.

Conselho da Linx aprova aquisição da Itecgyn Informática por até R$25,5 mi. Segundo a Linx, a empresa fará um primeiro pagamento de 16,4 milhões de reais à vista.

EDP conclui compra de 14,5% da Celesc e prepara oferta para ampliar fatia. Empresa disse que está em vias de obtenção de autorização da B3 para realizar oferta pública voluntária para comprar mais até 7,374 milhões de ações da Celesc.

Embraer e Boeing ainda não definiram estrutura da combinação de negócios. Conversas consideram uma possível segregação das atividades de aviação comercial da Embraer para fins da combinação de negócios, entre outras opções.

Agenda do dia

Nesta quinta-feira, sai o PMI Industrial dos Estados Unidos e da Zona do Euro.