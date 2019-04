PF vê indícios de ministro em candidaturas laranjas e tudo para ler hoje

São Paulo – Leia as principais notícias desta sexta-feira (5) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

China afirma que negociações com os Estados Unidos estão avançadas

Donald Trump espera saber em um mês se poderá agendar uma cúpula com Xi em solo americano, com o objetivo de finalizar os detalhes do acordo

Para controlar gasto público, governo decide reajustar salário mínimo só pela inflação

Segundo reportagem do Globo, estimativa da área técnica é de economia de R$ 7,6 bilhões em 2020

PF vê participação de ministro do Turismo em esquema de laranjas

Segundo reportagem da Folha, investigação sob sigilo suspeita de falsidade ideológica de Marcelo Álvaro Antônio

May pede extensão do Brexit até 30 de junho

Premiê disse que sua intenção é a de que um consenso seja obtido antes das eleições parlamentares da UE, em 23 de maio

Unicef alerta que crise na Venezuela afetará 1,1 milhão de crianças

Órgão da ONU destacou impactos em países vizinhos, como o Brasil

Governo faz leilão de 6 terminais portuários no Pará

Contratos terão validade de 15 a 25 anos, dependendo da área; Expectativa do governo é que os investimentos previstos cheguem a R$ 430 milhões

Bolsonaro diz que ‘caiu do cavalo’ quem falou que haveria troca de cargos com partidos

Segundo reportagem do Globo, o vice Mourão afirmou que Planalto poderia negociar participação de legendas no Executivo

Clareia no Brasil, nubla no exterior: as novas indefinições da bolsa

A julgar pelos avanços na política interna, seria natural supor que o mercado brasileiro terá dias de otimismo pela frente

Nissan marca reunião para começar era pós-Ghosn

Executivo brasileiro é acusado por autoridades japonesas de ter desviado recursos da companhia para uso pessoal

Pensadores e políticos vão discutir os 100 dias do governo Bolsonaro em SP

Evento realizado por VEJA e EXAME terá entrevistas e debates em 15 de abril, fazendo um balanço dos primeiros 100 dias de governo de Jair Bolsonaro

Apoiada por Lemann, Dr. Consulta busca resolver crise da saúde

Startup aposta capitalizar a partir da demanda por serviços acessíveis para um número crescente de brasileiros sem plano de saúde privado

Política e Mundo

Bolsonaro reduz tensão com partidos, mas não garante apoio formal

Ao deixar o encontro com Bolsonaro, os presidentes defenderam a reforma, mas apontaram pontos que desejam ver alterados.

Bolsonaro se desculpou por “caneladas” com líderes de partidos, diz Onyx

Após dia de reuniões com parlamentares, ministro da Casa Civil falou mais uma vez sobre erros na interlocução e disse que intenção é evoluir.

MDB não quer cargos ou ministérios, quer agenda econômica, diz Jucá

Presidente do partido afirmou que legenda apoia reforma, mas com alterações que vai propor na Câmara.

MP investiga modificações feita por Doria no Palácio dos Bandeirantes

Inquérito investiga eventuais danos ao imóvel, como a descaracterização de móveis de madeira de lei e a pintura com tinta preta de pisos e adornos.

Justiça do Paraná manda soltar Beto Richa

Ex-governador foi preso no mês passado por suspeita de desvios em construção e reformas de escolas públicas entre 2012 e 2015.

Enquanto você desligou…

Tesouro muda remuneração para melhorar rentabilidade e superar poupança

Investidores que resgatavam o título num prazo máximo de seis meses poderiam registrar maiores perdas em relação a caderneta.

Em três meses, novo Mais Médicos tem mais de 1 mil desistências

Profissionais que decidiram fazer residência e falhas nas estratégias de retenção explicam desfalque.

Petrobras eleva em 5,61% preço médio da gasolina nas refinarias

Estatal manteve preço do diesel, em R$ 2,14, sem alteração.

Boeing reconhece falha técnica em acidentes e alto volume de trabalho

Primeiras investigações sobre voo na Etiópia mostram que tripulação seguiu todos os procedimentos de segurança para desativar software que gerou queda.

Comissão da Câmara fará sugestões para aposentadoria de professores

No texto da reforma da Previdência, categoria passa a ter que trabalhar até os 60 anos com no mínimo 30 de contribuição.

Acordo com China pode ser alcançado em cerca de 4 semanas, diz Trump

Presidente norte-americano afirma que já há concordância sobre os pontos mais difíceis no diálogo com asiáticos.

BM reduz previsão de crescimento da América Latina para 0,9% em 2019

Mudança na projeção é influenciada por desenvolvimento “frágil ou negativo” no Brasil, México e Argentina, além de “trágico colapso” na Venezuela.

Agenda

Nesta sexta-feira (5), serão divulgadas as posições líquidas de especuladores no relatório da CFTC, no Brasil. Nos EUA, serão publicados o relatório de emprego, a taxa de desemprego, o salário e o ganho médio por hora trabalhada e discurso de membro do Fomc.