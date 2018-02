PF mira fraude no Postalis e tudo para ler antes de a Bolsa abrir

São Paulo – Leia as principais notícias desta quinta-feira (01) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

PF abre Operação Pausare contra fraudes no Postalis. Operação ocorre em regime de esforço concentrado pelas próximas 48 horas em SP, no RJ, DF e em AL.

Oracle contrata o ex-presidente da Salesforce. Mauricio Prado era o presidente da operação local da Salesforce e foi demitido por causa da festa à fantasia feita para os funcionários em dezembro.

Bradesco tem lucro líquido de R$ 4,86 bi no 4º trimestre. Resultado do banco representa uma alta de 10,9 por cento sobre o mesmo trimestre do ano anterior.

Cielo divulga balanço do 4º trimestre de 2017. Mesmo com previsão de bons resultados, o céu azul da companhia fica cada vez mais nublado.

Sem Boeing, Embraer teria cenário nublado. Especialistas dizem que uma união com a americana é vista como solução perfeita para enfrentar os desafios do mercado.

Política e mundo

53% dos brasileiros querem Lula preso. Pesquisa Datafolha também mostra que a parcela dos que dizem que Lula deveria ser impedido de participar das eleições de outubro é de 51%.

Aliados já trabalham pela candidatura Luciano Huck à Presidência. Apresentador comemora seu desempenho no Datafolha, mas ainda não diz ser presidenciável.

Governo terá que pagar reajuste a servidores até liminar ser analisada pelo STF. De acordo com uma fonte de alto escalão do governo, apesar de a liminar ser uma decisão precária, não há como descumpri-la e nem há certeza de que a União receberá o que foi pago a mais.

Cristiane Brasil pede ao STF que autorize posse em ministério. Deputada federal alega que preenche requisitos constitucionais para ocupar a pasta do Trabalho.

Andrade Gutierrez pode ficar fora de licitações por 5 anos. TCU investiga superfaturamento nas obras da usina nuclear Angra 3.

Sobe para 12 número de mortes por febre amarela no Rio. A principal preocupação é com Valença, que concentra 42,4% dos registros da doença e 14 das vítimas.

Empresas se unem para cortar gastos com saúde. Na maioria delas, o item já representa a segunda maior despesa com pessoal, só atrás da folha de pagamento.

Enquanto você desligou…

Lucro do Facebook sobe 20% no 4º trimestre. A empresa apresentou lucro líquido de US$ 4,27 bilhões no quarto trimestre do ano passado, o equivalente a US$ 1,44 por ação.

Receita trimestral da Microsoft sobe 12%, a US$ 28,92 bi. A Microsoft teve uma despesa extra de 13,8 bilhões de dólares no trimestre, que resultou em prejuízo, mas excluindo itens ganhou 0,96 dólar por ação.

Samsung anuncia desdobramento de ações e lucro recorde no 4º trimestre. A líder mundial em televisões, chips de memória e celulares registrou um lucro operacional anual de 53,7 trilhões de wons (50,2 bi de dólares) em 2017.

Distribuidoras da Eletrobras devem ser vendidas até abril. A divulgação das condições de venda depende ainda de aprovação dos acionistas, em assembleia extraordinária marcada para 8 de fevereiro.

GWI amplia participação na Gafisa para 30,45%. A GWI ressaltou que a aquisição das ações tem o exclusivo objetivo de investimento.

AT&T tem lucro líquido de US$ 19 bilhões no 4º trimestre. O lucro recorrente por ação, no qual se exclui alguns itens, foi de US$ 0,78, bem acima da expectativa de analistas.

Shell adquire 9 dos 19 lotes em leilão de petróleo no México. O leilão levantou 93 bilhões de dólares em investimentos para o México e foi o maior desde que o setor foi aberto para empresas estrangeiras em 2014.

Ebay tem prejuízo no 4º trimestre pressionado por encargos tributários. O prejuízo do eBay de operações continuadas foi de 2,6 bilhões de dólares, ou 2,51 dólares por ação.

Tyson Foods, Pilgrim’s e rivais são acusados de fixação de preços. O setor de carne de frango dos EUA tem sido criticado por consumidores e avicultores que acusam as empresas de violarem leis de defesa da concorrência.

Agenda do dia

Nesta quinta-feira, sai o dado de dezembro da produção industrial. Nos Estados Unidos, sai o PMI Industrial de janeiro e os pedidos da semana por seguro-desemprego.