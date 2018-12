PF faz mandados de busca e apreensão contra Kassab e tudo para ler hoje

São Paulo – Leia as principais notícias desta quarta-feira, 19, para começar o dia bem informado: As quentes do dia

PF cumpre 8 mandados de busca e apreensão em investigação contra Kassab. Mandados foram expedidos pelo STF em investigação contra o ministro por suspeita de recebimento de propina entre 2010 e 2016.

12 dias para a posse: Bolsonaro reúne os 22 ministros, Fabrício depõe. No encontro em Brasília, deve ser discutido o início do mandato e a reforma da Previdência; no Rio, ex-assessor deve falar pela sobre Coaf.

Polícia encontra armas na casa de João de Deus. Além do armamento, a fiscalização encontrou grande quantia em dinheiro.

Governadores articulam frente para pressionar por aprovação da Previdência. O Estadão apurou que o futuro ministro da Economia aposta em mobilização das bancadas estaduais no Congresso para aprovar projeto que vai incluir regras para servidores dos Estados

Governo de SP quer criminalizar dívida de ICMS de 16 mil empresários. Matéria da Folha de S.Paulo informa que, com base em decisão do STJ, estado quer cobrar devedores considerados contumazes.

A polêmica – e importante – última reunião do Fed. O presidente do Banco Central americano aumentará ou não os juros? O desafio é não parecer que está se curvando a Trump, ou ignorando o mercado.

SoftBank faz IPO e ganha novo problema: desconfiança dos investidores. O braço de mobilidade do grupo abriu capital na bolsa de Tóquio nesta quarta-feira, no maior IPO da história do Japão.

GSK e Pfizer anunciam fusão de atividades de medicamentos sem receita. Volume de negócios está estimado em 12,7 bilhões de dólares; a GSK terá a maior parte do controle, 68%, e a Pfizer 32%.

Política e mundo

Battisti está “com algum companheiro ou fora do Brasil”, diz Bolsonaro. Durante a campanha, Bolsonaro defendeu a prisão e extradição de Battisti. Ele vivia no Brasil, nos últimos meses, na casa de amigos em Cananeia.

Bolsonaro diz que vai “denunciar e revogar” Pacto Global da Migração. Presidente eleito já havia criticado a iniciativa, mas não havia dito que retiraria o Brasil do acordo internacional.

Diplomação em São Paulo é marcada por confusão e troca de ofensas. A confusão ocorreu quando membros da Bancada Ativista do PSOL foram barrados por seguranças do Tribunal Regional Eleitoral (TRE) ao tentarem subir ao palco.

Em vídeo para comentar notícias, Bolsonaro ignora Coaf. Em vídeo, presidente eleito diz: “eu vou dar uma satisfação das coisas que vêm acontecendo comigo” e admite que não será fácil governar nos próximos 4 anos.

CNMP aprova novas regras para auxílio-moradia de membros do MP. Como já era previsto, o texto estabelece as mesmas normas que foram aprovadas nesta tarde pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) em relação aos magistrados.

Iraque vive estagnação em 2018 mesmo com eleições pós-derrota do EI. 2018 deixa para o Iraque a imagem de um país destruído pelas guerras e tensões sectárias, apesar de estabilidade e segurança após a derrota de extremistas.

EUA proíbe dispositivo que permite disparo de rajadas. As pessoas com “bump stocks” terão 90 dias a partir da publicação da nova lei para entregá-los às autoridades ou destruí-los.

Premiê belga, Charles Michel, renuncia. Em sua saída, ressaltou que a Casa não ouviu seu apelo a permanecer no cargo após a renúncia dos ministros nacionalistas flamencos.

Fundação Donald Trump é fechada após acusação de uso eleitoral. A fundação do presidente americano é acusada de arrecadar fundos para financiar a campanha eleitoral de 2016 e pagar gastos pessoais de Trump.

Árabes prometem reação se Bolsonaro mudar embaixada em Israel. A Liga Árabe dá um sinal de que os governos da região estão dispostos a reduzir compras de produtos brasileiros caso a mudança da embaixada siga adiante.



Novo presidente mexicano aumenta o salário mínimo em 16% no país. O governo de Andrés Manuel López Obrador, que tomou posse este mês, diz que o reajuste é para quitar uma dívida histórica com os trabalhadores.

México e EUA vão investir para conter imigração na América Central. O governo de Donald Trump se comprometeu a repassar US$ 5,8 bilhões, segundo o chanceler do México, Marcelo Ebrard.

Enquanto você desligou…

Fazenda avalia que “não há restrições” em acerto Embraer-Boeing. O presidente Michel Temer já recebeu o “de acordo” da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, órgão que atua como consultoria jurídica do ministério.

Subsídio na conta de luz demanda R$ 20,2 bi em 2019, alta de 1%, diz Aneel. A chamada Conta de Desenvolvimento Energético (CDE) custeia desde programas como o Luz Para Todos até descontos para agricultores.

Salário médio cresce 3 vezes mais no Executivo do que em empresas desde 99. Instituto IDados mostra que alta do salário médio nas empresas foi de 14% entre 1999 e 2017, contra 49% no Executivo, 33% no Legislativo e 36% no Judiciário.

