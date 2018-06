Petros quer iniciar venda de participação na Vale, e vai manter BRF

Rio de Janeiro – O presidente da Petros, Walter Mendes, afirmou nesta terça-feira que o fundo de pensão dos funcionários da Petrobras pretende iniciar neste ano venda de sua participação na mineradora Vale.

“Esperamos que a venda seja feita neste ano”, disse o executivo durante congresso de fundos de pensão no Rio de Janeiro. Segundo ele, a Petros não venderá sua participação na Vale integralmente de uma única vez. Ele afirmou ainda que o processo de venda da participação na Vale está sendo discutido com outros acionistas da mineradora.

Mendes comentou que a Petros não tem intenção de vender sua participação na exportadora de carne de frango BRF ao nível atual do preço das ações da empresa no mercado e que o investimento do fundo na empresa de concessões de infraestrutura Invepar “é interessante” e ainda em fase de maturação.