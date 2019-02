Petróleo tem leve alta e opera perto de máximas de 2016

Londres – Os preços do petróleo operavam em leve alta nesta sexta-feira, próximos de máximas em 2016 e a caminho do maior ganho mensal em sete anos, conforme um dólar mais fraco e a queda na produção nos Estados Unidos aliviaram preocupações sobre um prolongado excedente de oferta da commodity.

O petróleo Brent subia 0,11 dólar, ou 0,23%, a 48,25 dólares por barril, às 9:26 (horário de Brasília). O petróleo dos Estados Unidos avançava 0,43 dólar, ou 0,93%, a 46,46 dólares por barril.

Uma esperada elevação na produção do Oriente Médio para breve conteve os ganhos, mas o sentimento do investidor manteve o otimismo que ajudou os contratos futuros do petróleo a subirem mais de 80% ante mínimas de janeiro.

O banco de investimento Jeffries disse nesta sexta-feira que o mercado “está chegando a um melhor equilíbrio” e poderá registrar falta de oferta no segundo semestre do ano.