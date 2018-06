Petróleo sobe com força antes de decisão da Opep

Londres – Os futuros do petróleo operam em alta nesta sexta-feira pelas expectativas de que uma possível decisão da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) de elevar a produção não resultará em inundações brutas no mercado.

Às 8h30 (de Brasília), o petróleo WTI para agosto subia 1,59%, a US$ 66,58 o barril, na New York Mercantile Exchange (Nymex), e o Brent para agosto avançava 2,11%, a US$ 74,59 o barril, na ICE.

Espera-se que a Opep, que está reunida nesta manhã em Viena, decida em elevar sua produção, apesar do forte retrocesso de alguns membros do cartel, especialmente o Irã.

As recentes declarações do ministro de petróleo da Arábia Saudita, Khalid al-Falih, levantou especulações de que o aumento da produção poderia ser de um milhão de barris por dia, mas muitos produtores do cartel não têm a capacidade para bombear óleo adicional.

Autoridades da Opep estimam aumento de cerca de 600 mil barris por dia, o que seria menor do que o déficit de 1,8 milhão de barris previsto pelos analistas.

Mais tarde, os investidores acompanharão números de poços e plataformas da Baker Hughes.