Petróleo recua em ambiente de fraca liquidez antes do Natal

Londres – Os futuros de petróleo operam em baixa moderada nesta manhã de sexta-feira, apagando parte dos ganhos de cerca de 0,5% da sessão anterior, com volume reduzido de negócios e operadores tendendo a realizar lucros antes do feriado de Natal.

Às 9h15 (de Brasília), o petróleo tipo Brent para fevereiro caía 0,45% na IntercontinentalExchange (ICE), a US$ 64,61 por barril, enquanto o WTI com vencimento no mesmo mês recuava 0,51% na New York Mercantile Exchange (Nymex), a US$ 58,06 por barril.

“É um ambiente de fraca liquidez – e o mercado não vai ficar muito ativo hoje”, comentou Olivier Jakob, chefe de energia da consultoria Petromatrix.

Jakob prevê também que há uma tendência de investidores zerar posições, o que pode levar a alguma realização de lucros.

Embora muitos analistas esperem uma semana tranquila depois do Natal, vários disseram que ficarão atentos à possibilidade de o oleoduto Forties voltar a operar plenamente no começo do próximo ano.

O Forties está inativo desde o dia 11, quando foi descoberta uma rachadura no oleoduto, que interrompeu o fluxo diário de 450 mil barris de petróleo extraídos do Mar do Norte.

Nos últimos dias, a suspensão do Forties vinha ajudando a dar sustentação aos preços do petróleo.