Petróleo opera sem direção definida

São Paulo – Os contratos futuros de petróleo operam sem direção definida nesta manhã, com os investidores acompanhando de perto os últimos acontecimentos no conturbado Oriente Médio.

Às 10h22 (pelo horário de Brasília), o contrato de petróleo do tipo Brent para janeiro subia 0,25%, a US$ 108,28 o barril, na plataforma. Já na Nymex, o contrato para dezembro recuava 0,14%, a US$ 85,33 o barril.

Segundo Ole Hansen, chefe de estratégias para commodities do Saxo Bank, participantes do mercado preocupam-se com a possibilidade de os preços do petróleo não voltarem a subir até o fim do ano. Hansen, particularmente, espera que os preços oscilem dentro de uma faixa estreita ou tomem uma trajetória de baixa.

Já o Commerzbank disse em comunicado hoje que a oferta no Mar do Norte está se normalizando, o que está pesando sobre o contrato do Brent com vencimento mais próximo.

Os últimos dados do Departamento de Energia norte-americano, divulgados na quinta-feira (15), mostraram que os estoques de petróleo dos EUA cresceram 1,1 milhão de barris na semana passada, para um total de 375,9 milhões de barris, o nível mais alto desde 20 de julho. As informações são da Dow Jones.