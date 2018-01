Petróleo opera sem direção, com WTI sustentado por dólar fraco

Londres – Os futuros de petróleo operam sem direção única, com o contrato negociado em Nova York favorecido pela retomada da tendência de desvalorização do dólar.

Às 10h43 (de Brasília), o petróleo WTI para março subia 0,09% na New York Mercantile Exchange (Nymex), a US$ 65,57 por barril, enquanto o Brent para o mesmo mês recuava 0,14% na IntercontinentalExchange (ICE), a US$ 70,32 por barril.

O índice DXY do dólar se enfraquece nos negócios da manhã, à medida que operadores ponderam recentes comentários conflitantes de autoridades dos EUA.

O presidente americano, Donald Trump, disse ontem em Davos, na Suíça, onde participa do Fórum Econômico Mundial, que o dólar vai ficar “cada vez mais forte”, ajudando a impulsionar as cotações da moeda americana.

Antes disso, porém, o Secretário do Tesouro dos EUA, Steven Mnuchin, havia afirmado que um “dólar mais fraco é bom para o comércio”, pressionando a divisa.

Para Harry Tchilinguirian, chefe global de estratégia para mercados de commodities no BNP Paribas, o petróleo sobe na Nymex porque o mercado provavelmente acredita na ideia de que o governo Trump “busca um dólar mais fraco” no curto prazo.

Logo mais, a partir das 11h (de Brasília), investidores ficarão atentos a um discurso que Trump fará em Davos.

Já no período da tarde, a Baker Hughes irá divulgar sua pesquisa semanal sobre plataformas e poços de petróleo em operação nos EUA.