Petróleo opera em baixa, puxado por avanço na produção dos EUA

Londres – Os futuros do petróleo operam em baixa nesta manhã, ampliando perdas de 0,9% a 1,5% da sessão anterior, em meio a preocupações renovadas com a tendência de avanço na produção dos EUA.

Às 10h21 (de Brasília), o petróleo tipo Brent para abril caía 0,62% na Intercontinental Exchange, a US$ 68,77 por barril, enquanto o WTI para março recuava 0,95% na New York Mercantile Exchange (Nymex), a US$ 64,94 por barril.

“A produção de petróleo dos EUA está crescendo e as previsões foram revisadas para cima”, comentou Ehsan Ul-Haq, diretor de petróleo bruto e produtos refinados da Resource Economist. “O excesso de oferta está se tornando um problema – com o aumento da produção dos EUA, vamos nos afogar em petróleo”, acrescentou.

A produção americana poderá “ficar bem perto” da marca simbólica de 10 milhões de barris por dia (bpd) nesta semana, segundo a corretora PVM Oil Associates Ltd.

Recentemente, a Agência Internacional de Energia (AIE) previu em relatório que a produção dos EUA deverá ultrapassar a da Arábia Saudita este ano, chegando a superar 10 milhões de bpd, acima da máxima vista na década de 1970.

À noite, às 19h30 (de Brasília), a atenção de operadores vai se voltar para a pesquisa semanal do American Petroleum Institute (API) sobre os estoques de petróleo bruto e de derivados dos EUA. Amanhã, o Departamento de Energia (DoE, na sigla em inglês) americano divulga o levantamento oficial, que também inclui números sobre produção.

Na avaliação do DoE, os estoques de petróleo bruto vêm caindo há dez semanas consecutivas.