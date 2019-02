Petróleo fecha em alta em reação a dados de estoques

Nova York – Os preços do petróleo subiram, depois de os dados do Departamento de Energia dos EUA (DoE) mostrarem uma queda nos estoques na semana passada, quando as refinarias processaram mais petróleo bruto do que se esperava.

Os estoques tiveram uma redução de 4,5 milhões de barris; analistas previam uma redução de 900 mil barris.

A taxa de utilização da capacidade das refinas deu um salto de 1,8 ponto porcentual, para 93,4%.

“Isso foi inesperado, a dimensão do aumento de utilização da capacidade. Em todo o país as refinarias estão operando a taxas altas de utilização”, comentou Andy Lipow, presidente da Lipow Oil Associates.

O preço do contrato para setembro fechou US$ 2,62 acima do contrato para outubro, o que indica que os traders estavam dispostos a pagar um prêmio para assegurar entrega imediata do produto no centro de distribuição de Cushing (Oklahoma).

Ali, os estoques de petróleo bruto tiveram um crescimento de 1,8 milhão de barris na semana passada, mas eles continuam próximos do nível mais baixo em seis anos.

Na New York Mercantile Exchange (Nymex), os contratos de petróleo bruto para setembro, que venceriam após o fechamento, fecharam a US$ 96,07 por barril, em alta de US$ 1,59 (1,68%).

Os contratos para outubro fecharam a US$ 93,45 por barril, em alta de US$ 0,59 (0,64%). Na Intercontinental Exchange (ICE), os contratos do petróleo Brent para outubro fecharam a US$ 102,28 por barril, em alta de US$ 0,72 (0,71%). Fonte: Dow Jones Newswires.