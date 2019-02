Petróleo fecha em alta com dólar fraco e estoques em queda

Londres – Os preços do petróleo subiram nesta segunda-feira, com um dólar mais fraco, mas estoques amplos limitaram os ganhos.

O dólar ampliou perdas contra o euro com traders de moeda estrangeira estimulados por expectativas de que o Fed, banco central do EUA, poderia reduzir a compra de títulos da dívida do país.

“O movimento do dólar está bem forte ultimamente, talvez estejamos vendo um pouco de realização de lucros”, disse o analista da Tradition Energy Gene McGillian.

O enfraquecimento da moeda norte-americana torna commodities negociadas em dólar mais baratas para investidores que detêm outras moedas.

O contrato do Brent para julho operou acima de 105 dólares, atingindo 105,31 dólares por barril durante a sessão, encerrando com alta de 16 centavos, a 104,80 dólares por barril.

O petróleo dos EUA com entrega em junho, que irá expirar ao final da sessão de terça-feira, teve alta de 69 centavos, a 96,72 dólares por barril.

Uma pesquisa da Reuters com sete analistas, estimou nesta segunda-feira que os estoques de petróleo nos EUA caíram pela segunda semana consecutiva, com maior atividade das refinarias e menores importações.