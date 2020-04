Petróleo em discussão; Bolsonaro se alia a Crivella e tudo para ler hoje

Leia as principais notícias desta sexta-feira (3) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Russos, sauditas e Trump conseguirão chegar a um acordo no petróleo?

Presidente americano se tornou um improvável salvador da pátria na quinta-feira ao anunciar que tentaria acordo com a Opep. Mas realidade pode bater à porta

Bolsonaro e Crivella reforçam aliança enquanto se isolam de governadores

Prefeito do Rio de Janeiro inaugura hospital de campanha em meio a queda de braço com governador e aproximação do presidente no combate ao coronavírus

Veja os próximos debates online da série exame.talks

A série exame.talks de debates online reúne especialistas, autoridades e líderes empresariais para discutir o coronavírus e outros temas

Apoio à economia é prioridade monetária, diz banco central chinês

Vice-presidente da instituição afirmou que a economia chinesa melhorou em março se comparada com fevereiro, quando o coronavírus paralisou o país

Com dificuldade para vender online? Empresas ajudam pequenos negócios

Companhias como Magazine Luiza e Ebanx disponibilizam plataformas para que prestadores de serviço e comerciantes possam vender online

Associação de restaurantes diz que setor já demitiu até 800 mil no país

Setor de bares e restaurantes emprega cerca de 6 milhões de trabalhadores no país e é um dos mais impactados pela crise do coronavírus

Devemos todos usar máscaras? O debate da vez sobre a covid-19

Países como a República Tcheca obrigaram seu uso em espaços públicos, mas o problema pode ser a falta de produtos para profissionais de saúde

Bolsonaro é inconsequente e isolamento vertical é disparate, diz Serra

Em entrevista à EXAME, ex-ministro da Saúde atribui aos gestores locais “todos os avanços e todas as vidas que não perderemos”

Política e mundo

Bolsonaro: se não houver volta a emprego semana que vem, vou tomar decisão

Como alternativas, o presidente fala em autorizar o retorno às atividades dos comerciantes; medidas vão contra todas as orientações de órgãos de saúde

Bolsonaro diz que “falta humildade” a Mandetta

Em entrevista a Jovem Pan, presidente disse ainda que “nenhum ministro é indemissível” ao se referir ao chefe da pasta da Saúde

Trump anuncia que seu segundo exame para coronavírus deu negativo

O magnata, de 73 anos, havia resistido inicialmente a se submeter ao teste de covid-19 e argumentava que a doença não era mais grave que a gripe comum

Enquanto você desligou…

Governo transfere R$ 16 bilhões a estados e municípios

Medida faz parte de um conjunto de ações anunciado pelo governo Bolsonaro para combater os impactos econômicos do coronavírus

Na prática, redução salarial para quem ganha R$ 10 mil pode chegar a 57%

MP apresentada nesta quarta-feira prevê que trabalhador que tiver salário reduzido receba uma parte do seguro-desemprego

Coronavírus: com ações, rombo nas contas públicas será o maior da história

Está previsto um déficit de R$ 419,2 bilhões; o valor equivale a 5,55% do PIB, segundo o secretário de Fazenda, Waldery Rodrigues

Agenda

Nesta sexta-feira (3), nos Estados Unidos, saem os dados do desemprego e o relatório de emprego do mês de março. O documento contém a relação de salário e ganho médio por hora.

Tanto nos Estados Unidos quanto na Zona do Euro será divulgado o Índice de Atividade Industrial (PMI) referente ao mês de março, que libera os dados da produção industrial no período. Esse é um dos principais indicadores da economia das regiões e oferece perspectivas sobre a força do setor manufatureiro, os empregos na área, os salários e a renda dos trabalhadores.

Já a Baker Hughes atualiza o número de plataformas de petróleo em funcionamento nos EUA.

Na Zona do Euro serão divulgadas as vendas no varejo no mês de março e na atualização anual, ou seja. O índice mede a variação no valor total das vendas no setor, ajustadas pela inflação. É o indicador mais importante dos gastos dos consumidores, o que representa a maior parte da atividade econômica em geral.

Por fim, o CFTC (Comomodity Futures Trading Commission) apresenta seu relatório semanal (COT) com uma análise das posições líquidas de especuladores nos mercados futuros no Brasil, nos EUA e na zona do Euro. Os índices são bons indicadores do sentimento do mercado.

Frase do dia

“Um erro deve ser corrigido, e não punido.” — Mário Sérgio Cortella