Petróleo cai a US$ 87,79 após aperto monetário na China

Por Renato Martins

Nova York – Os preços dos contratos futuros de petróleo fecharam em baixa, em reação ao anúncio da elevação da exigência de reservas bancárias na China; persistiu entre os investidores a preocupação de que o Banco do Povo da China (PBoC) possa elevar suas taxas de juro nos próximos dias. “Sem saber o que a China vai fazer, eu não gostaria de entrar no fim de semana mantendo posições ‘compradas’ em petróleo”, disse o estrategista Matt Zeman, do LaSalle Futures Group.

Buscando evitar um superaquecimento de sua economia, a China elevou o depósito compulsório dos bancos pela terceira vez em um mês. Neste sábado, o governo chinês deve divulgar os dados da inflação em novembro e economistas preveem uma aceleração do índice de preços ao consumidor.

A elevação da exigência de reserva dos bancos é vista como uma forma menos drástica de aperto monetário do que uma elevação das taxas de juro; mas, depois da divulgação dos dados da inflação, participantes do mercado acreditam que tal medida também poderá ser adotada.

Analistas acreditam que a recuperação da economia global deverá continuar a dar suporte aos preços do petróleo no longo prazo, à medida que os países emergentes continuem a crescer e que a capacidade ociosa continue a diminuir. Nesta sexta-feira, os analistas de commodities do Morgan Stanley divulgaram a previsão de que o preço médio do petróleo bruto deverá ser de US$ 100 por barril em 2011 e de US$ 105 por barril em 2012.

Amanhã, as atenções também estarão voltadas para a reunião de ministros do Petróleo dos países da Opep em Quito (Equador). Ontem, o presidente da Opep, Wilson Pastor, disse que o cartel não deverá mudar sua meta de produção, mas os operadores estarão atentos a declarações da Opep sobre preços ou sobre a oferta e a demanda global.

Na Bolsa Mercantil de Nova York (Nymex, na sigla em inglês), os contratos de petróleo bruto para janeiro fecharam a US$ 87,79 por barril, em queda de US$ 0,58 (0,66%). Na Intercontinental Exchange (ICE), os contratos do petróleo Brent para janeiro fecharam a US$ 90,48 por barril, em queda de US$ 0,51 (0,56%). As informações são da Dow Jones.