Petrobras volta a lucrar e ações sobem na Bolsa

São Paulo – As ações da Petrobras registravam valorização na manhã desta quinta-feira. Por volta das 10h30, os papéis preferenciais subiam 2,14% e os ordinários em 1,30%, sendo negociados na casa dos R$ 27 e R$ 21, respectivamente.

O mercado repercute os dados apresentados pela estatal na noite de ontem. Em 2018, a companhia registrou lucro líquido de 25,8 bilhões de reais, após quatro anos consecutivos de prejuízos. Foi o primeiro desempenho positivo depois de estourar o escândalo de corrupção investigado pela operação Lava Jato, em 2014.

O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) ajustado somou 114,8 bilhões de reais, ante 76,5 bilhões de reais em 2017. No quarto trimestre.

A receita de vendas da Petrobras totalizou 349,8 bilhões de reais em 2018, aumento de 23% ante 2017, refletindo os maiores preços dos derivados de petróleo no mercado interno, principalmente diesel e gasolina, e das exportações, afirmou a empresa.

Em relatório enviado a clientes, a corretora Rico Investimentos afirmou que o operacional foi muito bom e mostra o foco em reduzir o endividamento e melhorar o operacional. “O lucro foi abaixo do esperado, mas é importante lembrar que historicamente o resultado da Petrobras tem muita dispersão nas amostras de projeções e itens ‘não-recorrentes’ aparecem com certa recorrência, o que polui a linha final do balanço.”

A XP Investimentos afirmou que continua a ter uma visão positiva sobre a Petrobras, com base em ganhos com a execução do plano de venda de ativos, que em suas estimativas poderia gerar impactos positivos entre R$ 5,0/ação e R$6,3/ação nos preços-alvo, além do potencial ressarcimento na revisão do contrato da Cessão Onerosa e na continuidade do processo de recuperação da empresa, com a nova administração reforçando o compromisso com maiores eficiências e redução do endividamento. A XP reitera compra das ações da Petrobras e aponta preço-alvos de R$ 31 (PETR4) e R$ 30 (PETR3).

Com o resultado líquido apresentado, a Petrobras pagará uma remuneração total aos acionistas de 7,1 bilhões de reais no exercício de 2018, ou 0,2535 real por ação ordinária e 0,9225 real por preferencial.