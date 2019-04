Petrobras venderá refinarias; sobra caminhão no País e tudo para ler hoje

Leia as principais notícias desta quarta-feira (17) para começar o dia bem informado

As quentes do dia

Petrobras venderá 50% de suas refinarias a partir de junho

Objetivo é aumentar competição no setor. Plano faz parte da visão do governo de promover choque de energia barata, diz reportagem do O Globo

O Brasil tem caminhões em excesso – e terá ainda mais

Governo anunciou ontem nova linha de financiamento para caminhoneiros. Estudos indicam que há 770.000 veículos sobrando nas estradas brasileiras

Vitória de Trump em 2020 beneficiaria mercado, diz vencedor do Nobel

Robert Shiller destacou que as políticas adotadas pelo presidente americano ressoariam em Wall Street por mais quatro anos

Eu também quero: produtores de biodiesel pressionam o governo

Produtores de biodiesel têm reunião com secretário do Ministério de Minas e Energia para tentar ampliar a mistura do combustível

Bolsonaro mostrou estar com o ouvido na pista no caso do preço do diesel, diz Guedes

Em reportagem da Folha de S.P, ministro afirma que governo é liberal, não faz intervenção e Petrobras tem autonomia

Política e mundo

EUA endurecem embargo a Cuba e atingem europeus

No limite, a iniciativa dificultará a entrada de novos investimentos na ilha e ameaça os interesses de multinacionais europeias

Reino Unido mantém inflação anual de 1,9% em março

Em relação a fevereiro, o CPI do Reino Unido subiu 0,2% no mês passado

PIB da China tem expansão anual de 6,4% no 1º trimestre

Após fraco desempenho nos primeiros meses deste ano, a produção industrial mostrou expansão de 8,5% em março ante igual mês de 2018

Senado aprova anistia a partidos que não incentivaram atuação feminina

PL que altera a Lei dos Partidos Políticos volta para a Câmara após alterações sobre prazo de duração dos órgãos provisórios dos partidos

Flávio Bolsonaro tenta elevar tempo de internação de jovens infratores

A PL proposta pelo Senador prevê o aumento do tempo máximo de reclusão de três para sete anos

Justiça autoriza Vale a retomar operação de sua maior mina em MG

Justiça argumentou que represa da mina de Brucutu tem laudo técnico permitindo operação

Juiz federal suspende passaporte diplomático para Edir Macedo e esposa

Vigdor Teitel, da 11ª Vara Federal do Rio de Janeiro, atendeu a uma ação popular e entendeu que concessão estava em desacordo com legislação

Senadores devem pedir impeachment de Dias Toffoli e Alexandre de Moraes

Alessandro Vieira (PPS/SE) considera que os ministros do STF cometeram crime de responsabilidade ao criar inquérito para investigar ofensas ao tribunal

PGR vs STF: entenda o embate em torno da investigação sobre fake news

Alexandre de Moraes e Raquel Dodge entraram em conflito nesta terça-feira (16) sobre uma investigação envolvendo fake news contra ministros

Bolsonaro diz que não quer e não tem direito de intervir na Petrobras

Presidente Jair Bolsonaro encontrou-se com presidente da Petrobras nesta terça-feira, 15, para discutir política de preços

Toffoli ignora PGR e prorroga por 90 dias inquérito sobre censura

Nesta terça-feira, 16, a procuradora-geral da República, Raquel Dodge, informou que a investigação deve ser arquivada

Enquanto você desligou

Avianca Brasil cancela mais 51 voos na Páscoa

Desde o último sábado, outros 329 voos já foram suspensos, após a empresa ter de devolver dez aviões para uma das arrendadoras

Nestlé começa hoje a vender Starbucks no Brasil e turbina aposta em café

A aposta nos cafés passa pela ampliação da rede de boutiques Nespresso no país – a marca abriu 3 novas lojas em janeiro totalizando 28 unidades

Maia autoriza criação de comissão especial para analisar PEC do Orçamento

Proposta que aumenta os gastos obrigatórios do governo teve aval dado na última segunda-feira, 15, pela Comissão de Constituição e Justiça

Deputados na CCJ tentam acordo para retirar pontos polêmicos da reforma

Segundo parlamentares, o que não for admitido pela CCJ não poderá ser resgatado em etapas posteriores da tramitação da PEC da reforma da Previdência

Agenda

Nesta quarta-feira, 17, devem ser divulgados na zona do euro o IPC anual e de março, além da balança comercial de fevereiro e o discurso de Lautenschläger do BCE. Nos EUA, será divulgado o livro bege, o volume de exportações e importações, além da balança comercial de fevereiro e dos estoques de petróleo bruto.