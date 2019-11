Petrobras vai retirar ações da bolsa argentina em 11 de novembro

A Petrobras informou em comunicado nesta segunda-feira (4) que vai estender o período de negociação de suas ações na Bolsa y Mercados Argentinos (Byma) até as 17h de 11 de novembro. Inicialmente, o fim da listagem estava previsto para hoje.

Em outubro, a estatal de petróleo informou que recebeu autorização do regulador do mercado de capitais da Argentina para deslistar suas ações no país sem precisar fazer uma oferta para aquisição dos papéis.

Após a deslistagem da Petrobras, os acionistas da companhia na Argentina poderão manter suas ações depositadas junto ao agente de custódia do mercado argentino (Caja de Valores) ou vendê-las nos mercados em que as ações da companhia continuam negociadas.

Nos quatro primeiros meses após a deslistagem, os acionistas argentinos poderão usar o banco BBVA para assessorá-los na venda de suas ações na B3 com custo de corretagem pago pela Petrobras, sendo que após esse período a corretagem deverá ser custeada pelo próprio investidor.