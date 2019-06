Petrobras vai ao Cade; Maia quer garantir Previdência e tudo para ler hoje

São Paulo — Leia as principais notícias para começar esta quarta-feira (26) bem informado:

As quentes do dia

Petrobras vai ao Cade para bilionária abertura do mercado de gás

Um acordo pode evitar uma multa de até 60 bilhões de reais para a Petrobras, que se compromete com uma série de medidas para reduzir sua atuação no segmento

Rodrigo Maia quer 380 votos para garantir reforma da Previdência

Nas contas de Maia, há hoje de 314 a 320 votos certos, mas o ideal é alcançar 380 votos favoráveis para ter uma margem de perda de votos

Pelo WhatsApp, Guedes pede que PSL não faça destaques na Previdência

Economia pretendida pelo governo ao enviar a proposta era de R$ 1,2 trilhão em dez anos, mas parecer do deputado reduziu para R$ 860 bilhões em uma década

Bolsonaro envia projeto para que Congresso lhe permita ampliar porte de armas por decreto

Texto propõe ainda que aquisição de armas de fogo de uso restrito, como fuzis, por policias federais, civis e militares não precisará de autorização do Comando do Exército

Política e Mundo

STF decide manter Lula preso; suspeição de Moro deve ser votada em agosto

Por 3 votos a 2, corte decidiu negar uma proposta do ministro Gilmar Mendes para soltar o ex-presidente imediatamente

Câmara aprova texto-base de projeto com novas regras para licitações

Proposta cria modalidades de contratação, exige seguro-garantia para grandes obras e tipifica crimes; emendas só podem ser votadas na quarta (26)

Projeto de lei sobre posse de armas será votado em agosto, diz Maia

Presidente da Câmara dos Deputados afirmou que o cronograma foi combinado com o presidente Jair Bolsonaro

Lava Jato recupera R$820 mi à Petrobras após acordo de delação da Technip

Acordo de leniência tratará de ilícitos cometidos pelas empresas e que geraram prejuízo à estatal

Guaidó denuncia prisão de sete militares e policiais venezuelanos

O opositor, que não detalhou as razões das prisões, convocou mais de uma vez as Forças Armadas a romper com Maduro

Enquanto você desligou

Como um novo ciclo de corte da Selic pode impactar seus investimentos

Selic pode chegar a 5,75% no final do ano e cenário exige maior tomada de risco, bem como análise minuciosa de taxas

Caixa levanta R$ 7 bi com venda de participação na Petrobras, dizem fontes

Banco teria vendido sua participação na petroleira com desconto de 1,5% sobre preço de fechamento das ações da estatal nesta terça, R$ 30,70

Maia diz querer incluir Estados no texto da reforma ainda em comissão

Presidente da Câmara anunciou que com a tentativa de negociar, votação do parecer da Previdência pode ficar para o início da semana que vem

FedEx vai processar governo americano por guerra comercial

Empresa de serviços postais está proibida de fazer entregas de produtos chineses, como os da companhia de tecnologia Huawei

Unilever lança lavanderia Omo e espera chegar a 500 prédios em um ano

A multinacional pretende fechar parcerias com empresas de construção para implementarem as lavanderias da marca própria nos novos projetos residenciais

Brasil exportará menos de 500 mil carros em 2019, estimam Volkswagen e GM

Projeção está abaixo da estimativa oficial da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, que é de 555 mil unidades

Agenda

Nesta quarta-feira (26), nos EUA, o Census Bureau divulga os dados mensais referentes às encomendas de bens duráveis e de bens de capital no mês de maio — excluindo aeronaves —, assim como os números da balança comercial desse tipo de produto. A Energy Information Administration atualiza os estoques de petróleo bruto e em cushing, e no fim do dia há discurso de Mary Daly, presidente e CEO do Fed de São Francisco, sobre as perspectivas do Fomc (equivalente americano ao Copom daqui).