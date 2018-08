Petrobras vai antecipar pagamento de R$ 652 milhões aos acionistas

O lucro líquido de R$ 17 bilhões obtido pela Petrobras no 2º trimestre do ano levará a empresa a antecipar o pagamento aos acionistas na forma de juros sobre capital próprio (JCP) no valor de R$ 0,05 por ação, totalizando R$ 652,2 milhões no período.

O pagamento foi aprovado ontem (2) pelo Conselho de Administração da estatal e ocorrerá no próximo dia 28. Com o pagamento deste mês, o valor acumulado das antecipações sobre a forma de juros sobre o capital próprio neste primeiro semestre do ano totalizará R$ 1,3 bilhão.

A avaliação da Petrobras é de que o pagamento está em acordo com análise feita pela empresa e em consonância com o conservadorismo necessário ao equilíbrio financeiro da empresa.

As informações foram dadas pela diretoria da estatal durante a apresentação do balanço financeiro da empresa, que neste segundo semestre do ano obteve o melhor resultado líquido desde 2011.

Tributos e Participações governamentais

Os resultados positivos obtidos pela Petrobras entre abril e junho deste ano levaram ao recolhimento de R$ 75,2 bilhões em tributos e participações governamentais, inclusive royalties, recursos que estão sendo repassados para os três níveis federativos: União, estados e municípios.

Segundo a Petrobras, a elevação nos preços internacionais do petróleo, de US$ 51,81 na média do primeiro semestre de 2017, para US$ 70,55 neste ano, foi o principal fator que contribuiu para esse aumento de 28% na arrecadação de tributos em relação ao primeiro semestre de 2017. Somados à parcela dos lucros transferidos ao sócio controlador (o próprio governo) este montante salta para R$ 83,1 bilhões.