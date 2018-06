A perda bilionária para Petrobras e tudo para ler antes de a Bolsa abrir

São Paulo – Leia as principais notícias desta sexta-feira (22) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Petroleira diz que decisão do TST não tem impacto financeiro imediato. Decisão do TST pode resultar em perda de até R$ 17 bilhões para a Petrobras.

A Opep vai aumentar a produção de petróleo? Hoje a Rússia e a Arábia Saudita lideram uma empreitada pelo aumento da produção de barris de petróleo no mundo durante reunião da Opep em Viena, na Áustria

Ex secretário de Transportes de Alckmin (PSDB) pode ter causado um desvio de R$ 600 milhões. Laurence Casagrande Lourenço é considerado pela PF como peça central de um grupo que atuou para desviar recursos em contratos do trecho Norte do Rodoanel Mário Covas.

Política e mundo

Inflação está “contida, controlada e abaixo da meta” no ano, diz Guardia. Segundo ministro da Fazenda, alta de 1,1% do IPCA-15 em junho reflete apenas um “choque temporário” nos preços.

Guardia admite possibilidade de venda da Eletrobras não sair este ano. Privatização de distribuidoras é precondição para governo colocar em marcha a venda da estatal de energia, segundo o ministro da Fazenda.

Se eleito, Alckmin quer zerar déficit primário em 18 meses. O ex-governador paulista disse que o Brasil precisa solucionar o problema fiscal para atrair investimentos e voltar a crescer de forma sustentável.

Europeus chegam a acordo para encerrar programa de resgate da Grécia. Após constatar que o país cumpriu com 88 medidas exigidas, ministros da zona do euro aprovaram um último desembolso de 15 bilhões de euros.

EUA: principais bancos passam em 1ª fase de teste anual de estresse do Fed. Banco Central dos Estados Unidos introduziu os testes de estresse na esteira da crise financeira para garantir a força do setor bancário.

União Europeia se soma à disputa comercial contra Trump. Produtos americanos como o uísque bourbon, os jeans e o tabaco serão taxados pelo bloco europeu em represália a tarifas americanas sobre o aço.

Enquanto você desligou…

Duratex firma parceria austríaca Lenzing para fábrica de celulose solúvel. Investimento total previsto para obra de nova planta industrial é de cerca de US$ 1 bilhão, e início de produção está previsto para 2022.

Sabesp vai emitir até R$ 750 milhões em debêntures. Recursos da emissão serão usados para refinanciar dívidas e reforçar o caixa da companhia.

Disney eleva oferta de venda de ativos da Fox para conseguir aquisição. Conglomerado diz que ativos a serem negociados geraram lucro operacional de US$ 1 bi; redes regionais de conteúdo esportivo estão na lista.

Agenda

Nesta sexta-feira, sai o índice de atividade dos gerentes de compras (PMI) de junho nos Estados Unidos e na zona do euro.