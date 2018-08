Petrobras sobe forte após ter melhor trimestre desde 2011

São Paulo – As ações da Petrobras abriram o pregão em alta de na manhã desta sexta-feira, após a divulgação do resultado trimestral. Por volta das 11h30, os papéis ordinários subiam 5,44% e os ordinários, de 4,41%.

A estatal divulgou que teve lucro líquido de 10,07 bilhões de reais, o melhor resultado trimestral registrado desde 2011. No mesmo período do ano passado, a Petrobras lucrou 316 milhões de reais, ou seja, um aumento de 3 mil por cento.

Já na comparação com o primeiro trimestre deste ano, o lucro aumentou em 45%, quando no período, a Petrobras, foi de 6,96 bilhões de reais.

Em relatório divulgado a clientes, a Coinvalores afirmou que o lucro da estatal superou as expectativas. “Além do melhor desempenho operacional, que já era esperado, a expressiva redução das despesas financeiras também contribuiu para a alta de 44,6% no lucro líquido em apenas três meses, para R$ 10,07 bilhões.”

O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) ajustado aumentou 57% ante o segundo trimestre do ano passado, para 30,07 bilhões de reais, como resultado do aumento da margem de vendas de derivados no Brasil e de exportação de petróleo.

Segundo os analistas da Coinvalores, a alta na cotação do petróleo, a desvalorização do real, o maior market share e aumento das vendas de combustíveis no mercado interno explicam, em boa medida, o Ebitda ajustado.