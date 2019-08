Petrobras sobe 8% por rumor de privatização e leva Bolsa a 101 mil pontos

A ação da estatal de petróleo Petrobras deu um salto abrupto na tarde desta quarta-feira (21), ajudando a impulsionar o Ibovespa, principal indicador da bolsa. No final de sessão, o índice fechou em alta de 2,00%, na casa dos 101.201 pontos.

A guinada da Petrobras veio após reportagem do jornal “Valor Econômico” mencionando que o governo pretende privatizar a companhia até o final do mandato do presidente Jair Bolsonaro, citando fontes. Segundo o jornal, mesmo fora da lista com 17 estatais que devem ser colocadas à venda, a Petrobras terá controle privado ainda nesta gestão.

Além disso, a petroleira foi beneficiada pela vitória obtida no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf), que decidiu a favor companhia em um processo administrativo fiscal de R$ 5,1 bilhões sobre a cobrança de Cide-Importação.

A ação preferencial (PN) da estatal chegou a avançar 8,03%, negociada a 25,95 reais. No fechamento, subiu 5,95%. Já a ação ordinária (ON) teve valorização ao redor de 5,3%, cotada a 27,90 reais.

Na onda otimista que dominou os mercados, outras estatais de peso também exerceram pressão de alta no Ibovespa, como o Banco do Brasil, que avançava 4,8% no final da tarde.

Estatais disparam com lista de privatizações

A agenda de privatizações voltou ao radar dos investidores nesta quarta, após o governo sinalizar que vai incluir as duas empresas de capital aberto na lista de 17 ativos que devem ser privatizados até o final do ano. Os papéis das estatais de energia Eletrobras, e de telecomunicações, Telebras, apresentaram fortes ganhos nesta manhã.

No final da tarde, a ação ordinária (ON) da Eletrobras avançava mais de 12%, negociada a 44,92 reais. Já o papel preferencial da elétrica (PN) subia ao redor de 9%, a 43,98 reais. Fora do Ibovespa, o papel da Telebras chegou a disparar 54% no final dos negócios, cotado a 36,90 reais.

Há expectativa para o anúncio oficial de privatizações após reunião do conselho do Programa de Parcerias e Investimentos (PPI), que deve incluir também os Correios.

“As coisas estão acontecendo devagarzinho, vai uma BR Distribuidora aqui, daqui a pouco vem uma Eletrobras, uma Telebras, daqui a pouco vem também os Correios, está tudo na lista. Amanhã deve ser anunciado umas 17 empresas só para completar o ano. Ano que vem tem mais”, disse o ministro da Economia, Paulo Guedes, em evento do “Valor Econômico” na véspera.

A Eletrobras, maior elétrica da América Latina e responsável por metade da transmissão e um terço da capacidade de geração no Brasil, já vinha desestatizando parte de suas distribuidoras, em um processo iniciado pelo governo Temer. A venda dos ativos ajudou a melhorar seu caixa no segundo trimestre.

A valorização da Eletrobras tem como pano de fundo, além das expectativas em torno do programa de privatizações, comentários do presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), que mostrou disposição no empenho para desestatizar a Eletrobras após o plenário da Casa rejeitar, na noite de terça-feira, uma medida provisória que autorizava o Tesouro a realizar pagamento de 3,5 bilhões de reais à estatal.

Por sua vez, a Telebras, que já passou por um processo de desestatização em 1998, foi reativada durante o governo Lula e hoje responsável pela gestão do Plano Nacional de Banda Larga e pelas infraestruturas de fibra ótica da Petrobras e da Eletrobras. O governo, contudo, ainda não divulgou as razões para a possível privatização da estatal.

Um estudo da Confederação Nacional da Indústria, coordenado pelo economista Claudio Frischtak e apresentado em primeira mão por EXAME, apontou que não há, até o momento, evidência de que a estatal tenha cumprido o propósito para o qual foi reativada.

Por estar sob o controle do Estado, a Telebras se submete a regras que engessam sua atuação, além de depender de recursos do Tesouro e enfrentar velhos problemas de uso político, segundo o estudo. A empresa teve sete presidentes em oito anos. A saída recomendada: uma nova desestatização da Telebras.

Outros destaques da bolsa

O dia também foi marcado pela disparada nos papéis das principais construtoras da bolsa. MRV e CYRELA subiram mais de 7% e 8%, respectivamente, perdendo apenas para a alta da Eletrobras. O lançamento na véspera pela Caixa Econômica Federal de uma nova linha de financiamento imobiliário vinculada à inflação (IPCA) animou os investidores. Para analistas do Credit Suisse, os termos vieram melhores do que o esperado.

A ação do BANCO DO BRASIL subiu 5,72%, também tendo no radar anúncio de crédito imobiliário mais barato para prazos menores, além de expectativas relacionadas aos planos de privatização do governo. No setor, BRADESCO avançou 1,97% e ITAÚ UNIBANCO teve acréscimo de 0,77%.

A mineradora VALE subiu 0,71%, mesmo com os futuros do minério de ferro na China caindo ao menor nível em 10 semanas nesta quarta, após a gigante da mineração BHP ter apresentado perspectivas pessimistas para os preços.

Dólar cai em dia de leilão pelo BC

O dólar fechou em queda pelo segundo pregão seguido, o que não acontecia há um mês, diante do dia favorável a ativos de risco no exterior e após o Banco Central ter feito venda direta de moeda no mercado à vista pela primeira vez em dez anos. Entenda a nova intervenção do BC no câmbio

O dólar negociado no mercado à vista (spot) caiu 0,50%, a 4,0314 reais na venda. Na véspera, a cotação havia recuado 0,40%. Desde os dias 17 e 18 de julho, o dólar não engatava duas baixas consecutivas.