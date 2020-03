Petrobras sobe forte no Ibovespa após tombo histórico

São Paulo – Após o tombo de 30% das ações e perder mais de 90 bilhões de reais em valor de mercado na tarde de ontem, as ações da Petrobras abriram o pregão em alta na manhã desta terça-feira (10). Logo na abertura, as ações preferenciais subiam 16,03% e as ordinárias 16,73%.

Já por volta das 11h15, as ações amenizavam os ganhos e subiam 9,60% (PETR4) e 7,51% (PETR3).

Os papéis acompanham a alta do barril de petróleo (brent) que subia 8,12%, sendo vendido a 37 dólares o barril. Na madrugada de domingo, os preços do petróleo desabaram após a Arábia Saudita, maior exportador mundial da commodity, aumentar as tensões com um plano de ampliar a produção.

Hoje pela manhã, um porta-voz da Casa Branca afirmou que o Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, conversou com o príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman, em um telefonema na segunda-feira para discutir sobre os mercados globais de energia, entre outros assuntos.

Somado a isso, a declaração de Trump, de que a sua equipe irá discutir diversas medidas de incentivo econômico com o Senado – inclusive uma possível redução de tributos trabalhistas – trouxe alívio adicional aos mercados.

“Além de ressaltar a preocupação do presidente, a iniciativa também serve como mais um indicativo de que os governos estão preparados para agir junto com os bancos centrais para amortecer a crise. Historicamente, a junção de medidas de incentivo no âmbito monetário, fiscal e regulatório é parte importante da receita usada para superar crises como a que estamos vivendo hoje – e dias como o de ontem tendem a chamar os formuladores de política econômica à ação”, afirmou a equipe de analistas da Guide Investimentos em relatório divulgado pela manhã.

Além disso, os investidores também esperam a possibilidade de estímulos econômicos e sinais da Rússia de que conversas com a Opep seguem possíveis.