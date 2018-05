Petrobras passa Ambev e passa a ter maior valor de mercado da B3

Renato Carvalho, do Estadão Conteúdo

Por Renato Carvalho, do Estadão Conteúdo

São Paulo – A alta desta quinta-feira, 10, das ações da Petrobras, combinada com a queda na cotação da Ambev, levou a estatal a se tornar a empresa com maior valor de mercado entre as empresas listadas na B3, ultrapassando a fabricante de bebidas.

Pouco antes do fechamento deste texto, Petrobras PN subia 4,44%, a R$ 25,88, e a ON tinha alta de 6,36%, a R$ 28,95.

Já Ambev ON caia 0,59%, a R$ 21,78. Assim, o valor de mercado da Petrobras ultrapassa os R$ 360 bilhões, ante R$ 341,4 bilhões da véspera. Já a Ambev, ao final do pregão de quarta-feira, valia R$ 344,2 bilhões, e há pouco o valor estava em R$ 342,1 bilhões.

Segundo analistas, a Petrobras é beneficiada por uma combinação de bons resultados do primeiro trimestre, alta do petróleo e valor da ação descontada em relação a seus pares no exterior.

Já a Ambev teve números considerados fracos, e inclusive perdeu participação de mercado no segmento de cervejas no Brasil.