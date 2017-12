Petrobras obtém R$5 bi com IPO da BR Distribuidora

São Paulo – A Petrobras levantou cerca de 5 bilhões de reais com a oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) de sua subsidiária de distribuição de combustíveis BR Distribuidora, ao precificar o IPO em 15 reais a ação.

A oferta de ações da líder do mercado de combustíveis no Brasil ficou no piso da faixa de preços, estimada entre 15 reais e 19 reais, segundo informações da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) nesta quarta-feira. Isso indica que é improvável a oferta de um lote adicional posteriormente.

A operação acontece na mesma semana da precificação de outros dois IPOs (Burger King e Neoenergia).

A oferta da BR Distribuidora envolveu a venda de cerca de 335 milhões de papéis, indicando que já houve venda pela Petrobras de um volume adicional de 15 por cento em relação ao principal, que era de 291,25 milhões de ações.

O aguardado IPO da BR é parte fundamental do plano bilionário de venda de ativos da Petrobras para ajudar a reduzir o endividamento da empresa, o maior de uma petroleira no mundo –a petroleira fechou o terceiro trimestre com dívida líquida de 279,237 bilhões de reais.

A companhia, que poderia levantar até 7,5 bilhões de reais com o IPO da BR se tivesse havido maior demanda, tem um plano de desinvestimentos em 2017 e 2018 de 21 bilhões de dólares.

O total obtido com a operação ficou pouco abaixo do IPO do Carrefour Brasil, que levantou 5,125 bilhões de reais em julho, na maior operação no país em quatro anos.

A receita líquida da BR, com participação de cerca de 30 por cento no mercado de combustíveis do Brasil, somou 61,4 bilhões de reais de janeiro até setembro, segundo o prospecto do IPO.

As ações da BR Distribuidora começam a ser negociadas na bolsa paulista na próxima sexta-feira (15), sob o ticker BRDT3.SA.