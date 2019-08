Petrobras na Bolsa; STF quer Deltan fora da Lava-Jato e tudo para ler hoje

São Paulo — Leia as principais notícias para começar esta sexta-feira (2) bem informado:

As quentes do dia

Índices caem na Ásia, mas lucro da Petrobras deve impulsionar Ibovespa

Ontem, Trump anunciou pelo Twitter que iria criar uma taxa adicional de 10% sobre 1,1 trilhão de reais de produtos chineses

Novo projeto sobre saneamento autoriza prefeituras a privatizarem serviços

Projeto determina a abertura de licitação e acaba com o direito de preferência das companhias estaduais

Segundo a Folha, após requisitar mensagens, STF articula afastamento de Deltan da Lava Jato

Cópias de conversas são solicitadas por Fux e Moraes, que já havia suspendido investigações contra ministros do Supremo

Com Bolsonaro em seu labirinto, Doria vai à China

Governador de São Paulo visa atrair investimentos numa estratégia que tem como pano de fundo turbinar a economia do estado de olho em 2022

Petrobras tem lucro de R$ 18 bilhões no segundo trimestre do ano

A petroleira estatal foi beneficiada, em grande parte, pela alta dos preços do petróleo e venda de ativos no período

Política e Mundo

Nova corrida armamentista? Rússia e EUA deixam tratado nuclear

Depois de anos se acusando de não cumprir o acordo, Moscou e Washington deixam o Tratado de Forças Nucleares de Alcance Intermediário

Fux proíbe destruição de mensagens hackeadas e pede cópia do inquérito

O ministro Sergio Moro, uma das autoridades que tiveram celulares invadidos, havia sugerido a destruição de mensagens usadas como provas em investigações

Justiça determina prisão preventiva de supostos hackers de autoridades

Grupo de 4 pessoas estava preso desde 23 de julho e prisão preventiva substitui a temporária; agora suspeitos podem ficar detidos por tempo indeterminado

Governador da Bahia chama governo federal de caloteiro e ataca Bolsonaro

Rui Costa afirmou que “calote” soma uma dívida de R$ 520 milhões em obras pelo país; governador havia cancelado ida a evento com presença do presidente

Trump diz que EUA “vão taxar” China até que acordo comercial seja fechado

O presidente dos EUA também disse não estar preocupado com a forte queda da bolsa depois de ter anunciado tarifas adicionais sobre produtos chineses

Arábia Saudita autoriza viagem de mulheres sem aval de tutor

O reino ultraconservador aplica uma versão rigorosa do Islã, que concede poucos direitos às mulheres, apenas recentemente elas foram autorizadas a dirigir

Enquanto você desligou

Carlos Viana deixará diretoria do BC e será substituído por Fábio Kanczuk

Segundo o Banco Central, atual diretor deixará o posto por razões pessoais após a apresentação do Relatório Trimestral de Inflação, em setembro

Bolsonaro autoriza estudos para desestatização da Eletrobras

De acordo com fato relevante divulgado pela empresa, o processo deve ocorrer por “aumento de capital social” e deve ser aprovado pelo Congresso

Banco Central autoriza uso de boleto para depósito em conta

Mudança deve ampliar leque de ofertas dos bancos digitais sem redes físicas de atendimento e, consequentemente estimular a concorrência

Invasões no Brasil fazem Telegram reforçar a segurança do aplicativo

Aplicativo de mensagens vai limitar o envio do código de ativação por chamada telefônica

Localiza tem alta no lucro do 2º tri com fortes vendas de veículos

Empresa teve lucro líquido de R$ 190 milhões de abril a junho, crescimento de cerca de 34% sobre o resultado do mesmo período do ano anterior

VW fará parceria para desenvolver estações de recarga autônomas

Unidade de elétricos da montadora alemã se une à empresa que faz carga de frotas elétricas e esperam instalar projeto piloto já no início de 2020

Morre Hal Prince, lenda da Broadway que dirigiu “O Fantasma da Ópera”

Durante sua longa carreira, o produtor e diretor americano recebeu 21 Tony, o principal prêmio do teatro nos Estados Unidos

Agenda

Graças a Deus hoje é sexta-feira (2), dia de a Fipe divulgar o IPC (Índice de Preços ao Consumidor), o principal indicador da inflação, referente ao mês de julho. Nos EUA, o Bureau of Labor Statistics atualiza os principais dados sobre o emprego no país, como a própria taxa de desemprego, o relatório de emprego (com os números oficiais da força de trabalho, excluindo o campo), o salário médio por hora e o ganho médio por hora trabalhada, que detalham a força do mercado de trabalho. Lembrando que todos esses números são sobre o mês passado. Ainda nos EUA, o Bureau of Economic Analysis libera as informações sobre a balança comercial de junho, assim como as importações e as exportações do país.

Como acontece todas as sextas, a Universidade de Michigan libera seu Índice de Percepção do Consumidor, que mostra a confiança dos consumidores na atividade econômica do país e pode prever o comportamento deles. Já a Baker Hughes atualiza o número de plataformas de petróleo em funcionamento. Por fim, o CFTC (Comomodity Futures Trading Commission) apresenta seu relatório semanal (o COT) com uma análise das posições líquidas de especuladores nos mercados futuros no Brasil, nos EUA e no mundo. É um bom indicador do sentimento do mercado.

Ah, ainda tem a Zona do Euro, onde o Eurostat solta as informações sobre as vendas no varejo de junho, um indicador dos gastos do consumidor e da confiança na economia.