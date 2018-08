Petrobras ganhou mais de R$ 30 bilhões em julho

São Paulo – A Petrobras foi a companhia que mais ganhou em valor de mercado no mês de julho. A estatal passou de 240,83 bilhões de reais para 273,76 bilhões de reais, um acréscimo de mais de 32 bilhões de reais. É o que aponta um levantamento realizado pelo Economatica, provedora de informações financeiras, a pedido do site EXAME.

No segundo lugar do ranking aparece o Itaú Unibanco. O banco ganhou 28,42 bilhões de reais, terminando o mês com valor estimado em 274,87 bilhões de reais.

O Santander aparece na terceira posição. Em julho, o valor de mercado passou de 108,30 bilhões de reais para 136,08 bilhões de reais, um aumento de 27,77 bilhões de reais. Confira o ranking abaixo: