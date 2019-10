Petrobras foi a empresa que mais ganhou valor em setembro; veja a lista

25,4 bilhões de reais: foi este o valor de mercado que a Petrobras ganhou no mês de setembro na bolsa brasileira, somando 378,7 bilhões até esta segunda-feira (30), mostram dados da provedora de informações financeiras Economatica. As ações preferenciais (PN) da companhia subiram ao redor de 9%, enquanto as ordinárias (ON) valorizaram em torno de 7%.

No início da segunda quinzena, os papéis da estatal de petróleo foram beneficiados pela escalada nos preços internacionais do petróleo, após ataques a uma refinaria na Arábia Saudita comprometerem temporariamente a oferta mundial da commodity. A valorização do preço do barril chegou a colocar em xeque a capacidade da Petrobras de manter sua atual política de preços dos combustíveis no Brasil, pautada pela variação das cotações no mercado mundial.

A petroleira também vem sendo favorecida desde que rumores deram conta de que o governo pretende privatizar a companhia até o final do mandato do presidente Jair Bolsonaro, em 2022. No entanto, a venda da estatal dependeria de um projeto de lei e certamente enfrentaria barreiras no Congresso.

As ações da estatal apareceram como as mais baratas no setor de petróleo, em um levantamento feito pela Ativa Investimentos a pedido de EXAME em setembro. O estudo levou em conta a relação entre o preço do papel e o valor patrimonial da empresa. Segundo a Ativa, o papel estaria sendo negociado em 1,12 vezes nesta relação, bem abaixo de seus pares internacionais como Shell, Total, Exxon, Chevron.

“Trata-se sem dúvida de uma empresa, cujos desinvestimentos e otimização operacional, podem levar a um patamar ainda mais salutar”, destacou a equipe de research da Ativa no levantamento.

