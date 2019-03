São Paulo — A Petrobras anunciou o encerramento da oferta de recompra do tipo “Any-and-all” de títulos pela subsidiária Petrobras Global Finance B.V. (PGF), com vencimento em 2023 e cupom 4,375%. O pagamento ocorrerá no dia 21 de março.

O volume de principal validamente entregue pelos investidores, excluídos juros capitalizados e não pagos, foi de US$ 1.440.420.000, de um total devido de US$ 3,117 bilhões.

Há ainda US$ 31,959 milhões sujeitos à validação de acordo com os termos da operação.