Petrobras dispara e sustenta Ibovespa com possível acordo do petróleo

O Ibovespa subia nesta quinta-feira, 2, puxado pelas ações da Petrobras, que se valorizavam mais de 5%, após o presidente Donald Trump afirmar que sabe “o que precisa ser feito” para solucionar o conflito entre Arábia Saudita e Rússia em torno da produção de petróleo. Às 10h57, o principal índice da bolsa brasileira subia 1,13% e marcava 71.771 pontos.

Apesar da alta, o índice chegou a ficar no vermelho enquanto os papéis da estatal estavam em leilão de abertura – que durou um pouco mais em função da procura pelo papel. No radar dos investidores, está os dados semanais sobre pedidos por seguro desemprego nos Estados Unidos, que vieram muito acima das expectativas, registrando 6,648 milhões, contra a expectativa média de 3,76 milhões. O número superam até os mais pessimistas, que esperavam, algo em torno dos 5 milhões.

Com a divulgação dos dados, os índices futuros das bolsas americanas viraram para queda. Com os ainda investidores digerindo os números, o índice S&P 500 oscilava sem direção definida pela manhã.

A possibilidade de os Estados Unidos ter sucesso em solucionar o conflito sobre a produção mundial de petróleo fez o preço da commodity disparar mais de 10% nesta quinta, o que ajudou a tensão sobre os investidores, ainda preocupados com o avanço do coronavírus na maior economia do mundo.

No mês passado, a queda do preço do petróleo – que já vinha em baixa com a menor demanda – foi acentuada, após a Arábia Saudita elevar a produção em seu território em resposta à desavença comercial que teve com a Rússia. Somente em março, o preço do petróleo futuro despencou 50%, alterando toda a dinâmica do setor e injetando ainda mais incertezas na economia.

Na Bolsa, as ações ordinárias da Petrobras subiam 6,4% e as preferenciais, 6,3%, liderando as altas do Ibovespa. Outra petrolífera, a PetroRio, disparava 11,9%.

Apesar da perspectiva mais positiva sobre o setor, analistas da XP ainda acham cedo para falar sobre uma melhora estrutural. “[Ainda] requer uma sinalização positiva do lado da demanda, atualmente muito deprimida pelas quarentenas em curso devido ao coronavírus”, escreveram em relatório.