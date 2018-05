Petrobras dispara 8% na Bolsa com alta do petróleo

São Paulo – As ações da Petrobras lideravam a alta do Ibovespa na tarde desta quarta-feira. Os papéis ordinários subiam 8,16% e os preferenciais 6%.

Os papéis da estatal são impactados pelo preço do petróleo, que alcançou o maior nível desde final de 2014. O petróleo tipo Brent era negociado por cerca de 77 dólares o barril.

A alta da commodity se deve às sanções anunciadas pelos Estados Unidos contra o Irã.

Resultado trimestral

Na última terça-feira, a Petrobras divulgou que teve lucro lucro líquido de 6,96 bilhões de reais no primeiro trimestre, um aumento de 56,5% na comparação com o mesmo período do ano passado. Foi o melhor resultado trimestral desde o início de 2013, quando a empresa havia lucrado 7,69 bilhões de reais.

O lucro de juros antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) ajustado somou 25,67 bilhões de reais, ante 25,25 bilhões de reais no primeiro trimestre de 2017.