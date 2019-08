Petrobras deve ter lucro bilionário; o dia pós-juros e tudo para ler hoje

São Paulo — Leia as principais notícias para começar esta quinta-feira (1º) bem informado:

As quentes do dia

Brasil cai uma posição em ranking de países com maiores juros do mundo

Com 1,63% de juros reais ao ano, país fica atrás de Argentina, México, Indonésia, Rússia, Turquia, Índia e Malásia

Venda de ativos pode levar lucro da Petrobras a R$ 20 bilhões

A petroleira divulga nesta quinta-feira, 1º, seu balanço financeiro após o fechamento do mercado, com faturamento de 90 bilhões de reais entre abril e junho

Após cortes, mercado espera reação positiva da Bolsa e dólar instável

Mensagem confusa do Fed e BC alinhado com expectativas devem melhorar o apetite por risco no Brasil

Após corte do Fed, Trump faz campanha destacando economia

Presidente e vice farão comício na cidade de Cincinnati, em Ohio, continuando com sua agenda para a campanha eleitoral do pleito de 2020

Previdência e liberdade de Lula voltam à pauta com fim de recesso

Legislativo e Judiciário devem retomar suas atividades e delinear a agenda para o 2° semestre a partir desta quinta-feira

Primeira regulação para criptomoedas começa hoje no Brasil

Investidores e corretoras que atuam com criptomoedas, como o bitcoin, passarão a ter de informar transações mensalmente à Receita Federal

STF deve manter demarcação de terra indígenas com Funai

Ao assumir o governo, presidente Jair Bolsonaro editou uma MP que transferia a demarcação de terras indígenas para o Ministério da Agricultura

Lava Jato denuncia ex-diretor da Dersa por propina de R$ 29 milhões

Segundo o MPF, Paulo Vieira de Souza atuou para fraudar licitação para expandir a Marginal do Rio Tietê, em São Paulo

Política e Mundo

PF volta atrás e Justiça mantém preso suposto hacker

Investigações apontaram novos elementos que desmentem afirmação de Danilo Marques de que não tinha conhecimento das atividades do suposto líder do grupo

“Doleiro dos doleiros”, Dario Messer é preso em São Paulo

Alvo da Operação “Câmbio, desligo”, ele é apontado como controlador de um banco em Antígua e Barbuda com 429 clientes, até meados de 2013

Guedes diz que dá para conciliar acordo com EUA e com União Europeia

Após reunião com o secretário de Comércio dos Estados Unidos, ministro afirma que Trump pensa em aliança estratégica para toda a América

Filho de Osama bin Laden morre em operação militar

Hamza bin Laden era considerado o filho preferido e o sucessor de Osama na “guerra santa” contra o Ocidente, de acordo com documentos

Enquanto você desligou

Selic a 6% mostra BC confiante e pronto para próximo corte

Selic renovou sua mínima histórica nesta quarta; corte de 0,5 p.p. surpreendeu parte do mercado, que esperava redução menor, de 0,25 p.p.

Bolsa deve ganhar fôlego com novo ciclo de corte de juros no Brasil

Ações de consumo, varejo e construção civil devem ser as mais beneficiadas pela queda da Selic. Fundos multimercados também devem atrair novos investidores

As ações que mais subiram e as que mais caíram em julho

O mês de julho teve votação da reforma da Previdência em primeiro turno, além de liberação do saque do FGTS

Estes foram os melhores e piores investimentos de julho

Fundos de ações lideram o ranking do mês, acompanhando a valorização da bolsa

Petrobras eleva em 3,99% o preço da gasolina nas refinarias

Com a elevação do preço médio da gasolina de R$ 0,0658 por litro, o valor médio do combustível subiu para R$ 1,711 nas refinarias

Com impacto de Brumadinho, Vale registra perdas de US$ 133 mi no 2º tri

Devido às novas provisões relacionadas à tragédia na cidade mineira, balanço da mineradora tem segundo prejuízo consecutivo

Azul recebe 15 horários em Congonhas; Passaredo fica com 14 e MAP com 12

Slots foram conseguidos em processo de redistribuição das 41 autorizações que eram operadas pela Avianca no local

Camargo Corrêa fecha acordo de leniência com CGU e AGU

Os valores a serem ressarcidos envolvem os pagamentos de dano, enriquecimento ilícito e multa, no âmbito de contratos fraudulentos com recursos públicos

Agenda

Nesta quinta-feira (1º), o IBGE divulga os dados da produção industrial do país, tanto do mês de julho quanto o acumulado do ano. Nos EUA, é dia de conhecer o Índice de Atividade dos Gerentes de Compras (PMI) Industrial, divulgado pelo Institute of Supply Managment. Esse dado monitora a quantidade da atividade industrial do mês anterior e é uma importante medida da confiança econômica. Já o Departament of Labor soltará os pedidos iniciais de seguro-desemprego na última semana, número que é o primeiro indicador da força do mercado de trabalho no país. E na Zona do Euro, o Markit publica o Índice de Atividade dos Gerentes de Compras (PMI) Industrial.