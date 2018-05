Petrobras debate sobre seu futuro e tudo para ler antes de a Bolsa abrir

São Paulo – Leia as principais notícias desta terça-feira (29) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

TSE pode encurralar Lula. Será levada ao Senado uma proposta que discute sobre a possibilidade de inviabilizar candidaturas de réus em processos na justiça à Presidência da República. A nova definição é uma espécie de passo à frente na Lei da Ficha Limpa.

Conselho da Petrobras discute hoje sobre o futuro da estatal. Depois da petrolífera perder 126 bilhões de reais em valor de mercado em uma semana, serão estudadas propostas do Governo reembolsar eventuais prejuízos.

A greve ainda não acabou, e outras greves começam no Brasil. Hoje as categorias dos motoboys; dos professores e funcionários da USP e Unicamp, irão dar início à paralisação. Outros grupos também irão parar.

Risco institucional preocupa analistas. Segundo jornal Valor Econômico, a crise criada pela greve dos caminhoneiros desencadeia graves implicações políticas, econômicas e institucionais no país.

Política e mundo

Senado aprova urgência para projeto que isenta PIS/Cofins sobre diesel. Ainda não há previsão, no entanto, de uma data de votação da proposta em si, já que o governo ainda busca uma solução para a redução a zero dos tributos.

Governador de São Paulo negocia data do cálculo do desconto no diesel. Caminhoneiros querem que o desconto de R$ 0,46 no óleo diesel incida sobre o valor do combustível no dia 19 de maio, quando o movimento foi iniciado.

Governo evita falar em prazo para fim de crise com caminhoneiros. O ministro da Defesa, Joaquim Silva e Luna, afirmou que não iria “inaugurar nenhuma promessa” sobre a situação.

PRF indica 594 pontos de aglomeração; abastecimento vem sendo retomado. Apesar dos protestos, órgão apontou que não há via total ou parcialmente obstruída e que abastecimento de itens essenciais está sendo restabelecido.

CNTA: propostas do governo ainda estão em desacordo com reivindicações. Confederação Nacional dos Transportadores Autônomos recomendou que caminhoneiros “avaliem com cuidado” sobre continuidade ou não da paralisação.

Manifestantes fazem protesto pró-ditadura militar em frente ao Congresso. Com buzinas, apitos e cartazes, eles pedem que os militares assumam o comando do país.

Transportadores pedem que grevistas liberem combustível e itens de saúde. Confederação Nacional dos Transportadores Autônomos pediu para manifestantes avaliarem paralisação, lembrando que a categoria pode perder “conquistas históricas”.

Com greve, Ministério da Saúde aciona FAB, Exército e companhias aéreas. Ministério solicitou auxílio para transporte de produtos como medicamentos para tratamento de câncer, para pacientes transplantados e remédios de alto custo.

Ibope: Bolsonaro passa numericamente Alckmin em São Paulo. Candidatos estão empatados tecnicamente, considerando a margem de erro da pesquisa, de três pontos percentuais.

Meirelles diz que, se eleito, enviará reformas ao Congresso no 1º dia. Para pré-candidato, época de dinheiro barato no mercado internacional está sendo finalizada e isso significa a normalização da atividade econômica

“Quem não tem cão caça com gato”, diz FHC sobre falta de “novo” na eleição. Tucano, que chegou a ser entusiasta da entrada de Luciano Huck na disputa, disse que no atual cenário restará votar nos partidos que estão no jogo.

PGR recorre contra habeas de Gilmar Mendes a suposto operador do MDB. Decisão do ministro do STF pôs na rua Milton Lyra, apontado como operador do MDB no Senado, e outros quatro alvos da Operação Rizoma.

Gilmar Mendes manda soltar dois acusados de corrupção no Rio. Dois presos foram investigados por desvios de recursos na Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), durante gestão de Sérgio Cabral.

Maia: Governo prorrogará novamente prazo de adesão ao Refis do Funrural. O Funrural é uma contribuição paga pelos empregadores do agronegócio para ajudar a custear a aposentadoria dos trabalhadores do campo.

Trump se encontrará com premiê japonês antes de possível cúpula. Líderes dos EUA e do Japão concordaram em cooperar para que encontro com o líder norte-coreano, Kim Jong-un, seja significativo, segundo agência nipônica.

Direitista agora é favorito a conquistar presidência da Colômbia. Duque conseguiu 39% no primeiro turno no domingo, e Gustavo Petro, ex-guerrilheiro e prefeito de Bogotá, 25%. Ambos concorrem no 2º turno.

Venezuela repudia pedido de “eleições democráticas” feito pela UE. Para o país, UE confirma com essa “atitude intervencionista e hostil” que está “subordinada” à “errática política externa do governo Donald Trump”.

Enquanto você desligou…

Banco Central manterá reforço adicional para segurar alta do dólar. Instituição também anunciou que, a partir de sexta-feira (1º), rolará integralmente os cerca de 175,2 mil contratos que venceriam em 2 de julho.

Impacto da greve na indústria é de R$ 77 mi e deve aumentar, diz Firjan. O principal problema, que afetou 70% das companhias pesquisadas pela federação, foi falta de insumos e 60% delas reduziram a produção.

Centro-Sul tem 220 usinas de cana paradas por greve de caminhoneiros. Fórum Nacional Sucroenergético diz que toda a moagem da região pode ser interrompida se protesto nas estradas continuar até quinta-feira (31).

Fibria reduz produção em fábricas em São Paulo e no Mato Grosso do Sul. A empresa diz que vem efetuando ajustes operacionais para lidar com a dificuldade para receber insumos e combustíveis e para transportar produtos.

Fecomercio-SP traça plano para retomar e-commerce após greve. Entidade solicitará aos governos estadual e municipal escolta, isenção de rodízio para transportadores e autorização temporária de circulação em marginais.

Associação de Comércio Exterior do Brasil critica uso do Reintegra para cobrir redução de tributos sobre diesel. O Reintegra é o programa que prevê a devolução de 2% do faturamento de empresas com exportação de produtos industrializados.

Incorporadora Rezek quer lançar R$1 bilhão em SP e no RJ em 2018. Grupo espera colocar no mercado cerca de 4 mil imóveis no estado de São Paulo e até 500 imóveis na capital carioca.

Com R$121 milhões, Palmeiras é o clube que mais fatura com estádio. Em 2016, dono do Allianz Parque já era líder do ranking com R$ 104 milhões; em 2017, ficou na frente do Flamengo, do Internacional e do Grêmio.

Goldman Sachs investe US$ 200 milhões na francesa Voodoo, diz fonte. Desenvolvedora de jogos para smartphones tem cerca de 150 mi de usuários regulares ao mês, e seus games foram baixados cerca de 300 mi de vezes em 2017.

Agenda

Nesta terça-feira, saem a taxa de desemprego e o IGP-M de maio. Nos Estados Unidos, será divulgado o índice de Confiança do Consumidor Conference Board (CB). E, na zona do Euro, saem os empréstimos ao setor privado e a Massa Monetária M3.