Petrobras de volta ao estrelato e tudo para ler antes de a Bolsa abrir

São Paulo – Leia as principais notícias desta sexta-feira (11) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Após 4 anos, Petrobras supera Ambev e volta a ser a empresa mais valiosa da AL. Sob impulso do petróleo e de balanço favorável, a estatal alcança R$ 358,9 bilhões de valor de mercado.

Oferta pela Eletropaulo divide sócios da Neoenergia. Segundo o jornal Valor Econômico, a menos de um mês do leilão de venda da elétrica, os sócios da Neoenergia, uma das principais interessadas na disputa, divergem sobre o negócio.

Receita cria grupo para investigar agentes públicos. Reportagem do jornal O Estado de S.Paulo diz que alvos são parlamentares, juízes, procuradores e os próprios auditores que sejam suspeitos de lavagem de dinheiro.

Justiça permite que Joesley e Wesley, da JBS, voltem a se falar. Proibição de contato havia sido uma das condições para o fim de prisão preventiva dos irmãos, de acordo com o jornal Folha de S.Paulo.

Petrobras volta a atrair investidor estrangeiro. Segundo o jornal Valor Econômico, a estatal reduziu a dívida em mais de 20% e suas ações voltaram a ser procuradas por investidores estrangeiros.

Quase metade dos prédios de SP são anteriores às regras duras anti-incêndio. Investigação do jornal Folha de S.Paulo mostra que dos 53 mil edifícios, 24,7 mil foram construídos antes da tragédia do Joelma.

Eleição acirra guerra entre PE e SP por controle do PSB. Colunista do jornal O Estado de S.Paulo disse que a definição sobre quem o PSB vai apoiar passa por uma guerra de poder no partido.

Governo teme contágio comercial da Argentina. Não será nada desestabilizador, segundo autoridades do governo brasileiro, mas a crise cambial na Argentina afetará, sim, o Brasil, disse o jornal Valor Econômico.

Política e mundo

AGU muda posição e admite auxílio-moradia para juízes e promotores. Advocacia-Geral da União admitiu pagamento do benefício como verba indenizatória mesmo sem estar previsto em lei.

Juiz autoriza contato entre Joesley e Wesley Batista. Apesar de serem postos em liberdade, os empresários estavam proibidos de manter contato.

Promotoria e Polícia revelam propinas de primos do governador de MT. Paulo Taques e Pedro Jorge Zamar Taques, que foram pesos na quarta (9), são acusados de receber pagamentos indevidos em contratos do Detran do estado.

STF confirma que foro não alcança casos de improbidade administrativa. Pelo atual entendimento, o foro privilegiado garantido a autoridades como parlamentares faz com que eles sejam processados apenas por infrações penais,

Barroso encaminha 9 processos de parlamentares a outras instâncias. Barroso retirou esses casos do seu gabinete a partir do novo entendimento firmado pelo Supremo, de restringir o foro privilegiado.

Eunício diz achar difícil MDB ter candidatura própria à Presidência. Nos bastidores, o grupo já trata como certa a desistência de Temer da disputa eleitoral, que só deve ser anunciada oficialmente no final do mês.

Pouco conhecimento é causa de resultado ruim em pesquisas, diz Meirelles. Questionado sobre a aproximação de Michel Temer com o ex-governador Alckmin, ex-ministro afirmou que as conversas com os tucanos são “leais e abertas”.

Por 5 a 0, 2ª Turma do STF nega recurso de Lula para suspender prisão. Julgamento, que foi realizado em plenário virtual, começou na sexta-feira (4) e terminou nesta quinta-feira (10), com o voto do ministro Celso de Mello.

Fachin rejeita novo recurso que pedia liberdade de Lula. Recurso em habeas corpus preventivo contestava a decisão da 5ª Turma do STJ que rejeitou em março garantir o salvo conduto ao petista.

Argentina oficializa acordo “Stand-By” ao FMI para atenuar crise do peso. Diretora-gerente do FMI não revelou o montante do programa de empréstimo, mas analistas estimam que o pedido seja de US$ 30 bilhões.

Enquanto você deligou…

B3 tem lucro recorrente de R$ 448,2 mi no 1º trimestre, queda de 15%. Resultado operacional ajustado somou R$ 760,2 milhões entre janeiro e março, aumento de 18,4% em relação ao mesmo período do ano passado.

Lucro líquido da CCR atinge R$ 446,8 milhões no 1° tri, alta de 35,8%. Receita líquida, excluindo a receita de construção, somou R$ 1,940 bilhão, montante 14,7% maior que o verificado no primeiro trimestre de 2017.

Randon registra lucro 27 vezes maior no 1º trimestre. Resultado líquido da companhia somou R$ 43,2 milhões de janeiro a março ante R$ 1,579 milhão registrados no mesmo período de 2017.

Lucro da Cosan sobe 68,4% no 1º trimestre. Resultado líquidos da companhia de infraestrutura e energia foi de R$345,7 milhões no período de janeiro a março.

Energisa: lucro liquido consolidado soma R$ 142,3 mi no 1º trimestre. A receita operacional líquida, sem receita de construção, atingiu R$ 3,435 bilhões, um incremento de 23,9%.

Prejuízo líquido da Gafisa totaliza R$ 55,9 mi no 1º tri, alta de 11,9%. A receita líquida totalizou R$ 213,397 milhões, crescimento de 56,3%.

Tenda: lucro líquido atinge R$ 36,3 milhões no 1º tri, crescimento de 91%. Expansão do lucro da Tenda é um reflexo do avanço dos lançamentos e das vendas por vários trimestres, o que proporcionou ganhos de escala.

Cyrela tem prejuízo de R$51 milhões no 1º trimestre. No mesmo período do ano passado, incorporadora obteve lucro de R$ 4 milhões.

Natura tem queda de 87,1% no lucro do 1º trimestre. Resultado líquido consolidado da companhia alcançou de R$ 24,4 milhões no período de janeiro a março.

Natura reporta crescimento de 8,5% nas vendas da The Body Shop no 1º trimestre. Segundo a companhia, o bom desempenho ocorreu em função do crescimento nas regiões de Europa, Oriente Médio e África e da Ásia Pacífico.

Qualicorp tem queda de 7,5% no lucro do 1º trimestre. Resultado líquido da gestora de planos de saúde coletivos foi de R$ 102 milhões no período.

Prejuízo da BRF cai 60,2% no 1º trimestre, para R$ 114 milhões. Receita líquida da companhia somou R$ 8,203 bilhões de janeiro a março, alta de 5% ante igual período de 2017.

Lojas Americanas reverte prejuízo do 1º trimestre e lucra R$ 20 milhões. A receita líquida consolidada somou R$ 4,021 bilhões, uma alta de 17,5% frente um ano antes.

CVC: lucro ajustado soma R$ 92,2 milhões no 1° trimestre, alta de 34,6%. A receita líquida atingiu R$ 385,0 milhões, crescimento de 29,1%. As reservas confirmadas pró-forma cresceram 12,7%.

Americana toma ativos de petroleira venezuelana PDVSA no Caribe. A medida poderia afetar as exportações para os Estados Unidos, destino de um terço do petróleo venezuelano.

Divisão de áreas da Embraer com Boeing prolonga negociação, dizem fontes. Empresa brasileira avalia implicações em caso de separação de unidade de jatos comerciais, venda de seu controle e divisão do portfólio de jatos executivos.

Economista do Santander acha pouco provável que dólar chegue a R$ 4. Mauricio Molon, que é economista-chefe da instituição, acredita que taxa de câmbio deve terminar 2018 em R$ 3,50, subindo para R$ 3,57 no ano que vem.

Agenda

Nesta sexta-feira (11), saem as vendas no varejo de março. Nos Estados Unidos, serão divulgados os preços de bens importados e exportados no mês de abril, além do índice Michigan de Percepção do Consumidor de maio. Na zona do Euro, o destaque são as posições líquidas de especuladores no relatório da CFTC. Já na China, saem os dados de novos empréstimos.