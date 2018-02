Petrobras conclui resgate de títulos com vencimento em 2019

São Paulo – A Petrobras concluiu nesta segunda-feira, 26, a liquidação financeira do resgate antecipado de títulos emitidos no exterior com vencimento em 2019, operação que foi anunciada na semana passada.

O valor total do resgate foi de US$ 2,14 bilhões, excluindo juros capitalizados e não pagos.

Foram resgatados os notes em dólar com taxas de 3% e de 7,875% ao ano, e títulos em euros com taxa de 3,25% ao ano. A taxa de câmbio considerada para o resgate desta última categoria foi de US$ 1,2337 por euro.

A operação foi financiada com recursos captados na emissão concluída em 1º de fevereiro.