Gasolina com imposto flexível e tudo para ler antes de a Bolsa abrir

São Paulo – Leia as principais notícias desta sexta-feira (13) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Presidente da Petrobras defende impostos flexíveis para combustíveis. Segundo o jornal Valor Econômico o atual CEO quer aplicar um mecanismo que suavize as flutuações nos preços dos combustíveis.

Próximo presidente terá R$ 68 bi de gastos adicionais. De acordo com o jornal Folha de S. Paulo, o montante supera os R$ 45 bilhões que a União gasta todos os anos com a máquina pública.

Anatel aprova regras para promover competição nas telecomunicações. Documento contém uma série de regras e medidas para promover a concorrência nos mercados de telefonia.

Política e mundo

Lava Jato denuncia ex-presidente de norte-americana Vantage Drilling. Paul Bragg, ex-presidente-executivo da companhia, foi denunciado pelos crimes de corrupção ativa e lavagem de dinheiro.

Eletrobras avalia impactos das decisões sobre venda de distribuidoras. Companhia disse em comunicado que tomará todas as medidas necessárias para dar continuidade às vendas.

Enquanto você desligou…

Júri dos EUA ordena que J&J pague US$ 4,7 bi por produtos cancerígenos. 22 mulheres e suas famílias culpam os produtos de talco da companhia de ter lhes causado câncer de ovário.

EUA: Governo entra com recurso para impedir fusão entre AT&T e Time Warner. Governo tinha prazo de 60 dias para recorrer da aprovação judicial da aquisição e alegou que negociação pode ter consequências para consumidores.

MRV tem melhor 2º tri da história e planeja acelerar lançamentos. Conforme prévia operacional, MRV lançou 1,7 bilhão de reais em Valor Geral de Vendas (VGV) entre abril e junho, alta de 28,3 por cento na comparação anual.

Microsoft lança versão gratuita no mercado de apps para colaboração. Versão gratuita busca facilitar o ingresso de clientes em potencial, geralmente equipes de funcionários e pequenas empresas, aos produtos da Microsoft.

Agenda

Nesta sexta-feira, serão divulgadas na Zona do Euro as posições líquidas de especuladores no relatório da CFTC e a reunião de Ministros das Finanças da UE. Na China, o relatório anual de importações e exportações e Balança Comercial. Já nos Estados Unidos, será divulgado o relatório semanal da CFTC com as posições líquidas de especuladores e o índice de preços mensal de bens exportados e importados.