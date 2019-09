Petrobras anuncia oferta para troca ou recompra de títulos globais

São Paulo — A estatal Petrobras anunciou nesta segunda-feira o início de uma oferta para a troca de sete títulos antigos por novos com vencimento em 2030 ou recompra dos papéis, segundo comunicado da companhia.

Os novos títulos terão data de vencimento em 15 de janeiro de 2030, com pagamento de juros semestrais e rendimento ao investidor igual à taxa do título do Tesouro norte-americano na data de expiração para o prazo de dez anos, acrescida de 3,22% ao ano.

A oferta de troca expirará às 17h de 13 de setembro, acrescentou a Petrobras.