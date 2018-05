Petrobras adere ao Nível 2 de governança corporativa na B3

São Paulo – A estatal Petrobras informou que a bolsa paulista B3 autorizou a adesão da companhia ao segmento especial de listagem Nível 2 de governança corporativa, segundo fato relevante da empresa nesta segunda-feira.

Em razão da adesão ao segmento, a Petrobras passou a contar com novas regras para oferta pública de aquisição de ações e a garantir concessão de 100 por cento de tag along para ações preferenciais nas mesmas condições concedidas às ações ordinárias, além de prever procedimento arbitral para questões provenientes do regulamento do nível 2, segundo a companhia.