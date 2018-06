Petrobras aceita rediscutir preços e tudo para ler antes de a Bolsa abrir

São Paulo – Leia as principais notícias desta segunda-feira (4) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Petrobras aceita rediscutir reajuste diário da gasolina. De acordo com reportagem do jornal Valor Econômico, a empresa impõe duas condições: que ela não perca o lastro nos preços internacionais e que seja protegida contra a importação nos períodos em que a cotação do mercado externo estiver abaixo da vigente no Brasil.

Inflação em alta, PIB em baixa: os efeitos da greve na economia. Economistas já afirmam que o crescimento econômico para o ano, antes previsto para a casa dos 3%, pode ficar em apenas 1,5%.

Disputa bilionária pela Eletropaulo será definida hoje. A oferta da geradora e distribuidora de energia italiana Enel avalia a empresa em 7 bilhões de reais, 15% a mais que a oferta da concorrente Neoenergia.

Netanyahu vai à Europa buscar aliados contra acordo com Irã. O primeiro ministro de Israel irá se reunir com líderes da Alemanha, França e Reino Unido, começando hoje com Angela Merkel.

Política e Mundo

Conta não pode ir para os acionistas da Petrobras, diz Samuel Pessôa. Para o economista e pesquisador do IBGE, se for para atender interesse social, a estatal precisa fechar o capital.

Suspeito de locaute nega participação em movimento de caminhoneiros. Vinícius Pellenz foi identificado como autor de textos interpretados pelas autoridades como ameaças a caminhoneiros que quisessem deixar manifestações.

Reajuste do Bolsa Família custará R$ 684 milhões em 2018. Reajuste ficou 1,66 ponto porcentual acima da inflação acumulada desde último aumento; benefício médio passará de R$ 177,71 para R$ 187,79, alta de 5,67%.

STF pode decidir se restrição do foro vale para todas as autoridades. Fux deve apresentar questão de ordem para que Tribunal decida se foro por prerrogativa vale para presidente da República, ministros e integrantes do TCU.

Justiça condena Eduardo Cunha a 24 anos de prisão por fraude no FI-FGTS. Investigação foi baseada nos depoimentos do ex-vice-presidente de Fundos de Governo e Loterias da Caixa, Fábio Cleto, e do doleiro Lúcio Funaro.

PCC usa doleiros e já fatura mais de R$ 400 milhões. Alguns policiais acreditam que esse número pode chegar a cerca de R$ 800 milhões, o que colocaria o PCC entre as 500 maiores empresas do País

Imposição de cotas ao aço exportado aos EUA é injustificável, diz governo. Nota conjunta dos ministérios de Relações Exteriores e de Indústria, Comércio Exterior e Serviços ressaltou que o país segue aberto a construir soluções.

Canadá anuncia pedido de disputa na OMC contra tarifas ‘punitivas’ dos EUA. Governo canadense já havia prometido aplicar a partir de sexta (1º) tarifas retaliatórias sobre 16,6 bilhões de dólares canadenses em produtos americanos.

Fears é nomeado conselheiro de segurança nacional e contraterrorismo. É o segundo posto mais importante do Conselho de Segurança Nacional, chefiado por John Bolton.

Enquanto você desligou…

Caminhões poderão circular em SP sem restrições até dia 9. Carretas poderão circular o dia todo pelas Marginais do Tietê e do Pinheiros, e não apenas fora dos horários de pico.

BR Distribuidora diz que repassou integralmente desconto sobre o diesel. Desonerações foram fruto de um acordo entre governo federal e caminhoneiros para encerrar paralisações da categoria iniciadas em 21 de maio.

Raul Castro faz primeira reunião para reformar constituição de Cuba. Após a aprovação do projeto de reforma, texto da nova Constituição será debatido em bairros, centros estudantis e de trabalho, e unidades militares.

BRF continua avaliando estrutura da empresa antes de escolher novo CEO. Pedro Parente integra o conselho de administração da companhia de alimentos, que tem vago o cargo de diretor-presidente global

Reunião de credores da Oi na Holanda aprova Plano de Recuperação Judicial. Com decisão, plano de recuperação judicial da empresa de telefonia será válida também no exterior, em países como Holanda e Reino Unido.

“Outros recursos em tramitação não foram prejudicados”, diz Telebras. Presidente do STF manteve suspensa a parceria da Telebras com a empresa norte-americana Viasat para exploração de satélite.

Em Tocantins 7 suspeitos são presos na eleição de governador. Cinco das prisões envolvem políticos que ocupam algum cargo, sendo três vice-prefeitos e dois vereadores.

Agenda

Nesta segunda-feira, sai o Boletim Focus. Nos Estados Unidos, o destaque são os dados de encomendas à indústria em abril. Já na zona do Euro, será divulgado o Índice de Preços ao Produtor de abril. E, na China, sai o índice de atividade dos gerentes de compras (PMI) Serviços Caixin.