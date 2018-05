Petrobras acalma investidor e ações ampliam ganhos na Bolsa

São Paulo – As ações da Petrobras ampliaram os ganhos na tarde desta terça-feira. Os papéis preferenciais subiam 13,66% e os ordinários, 13,44%.

Em teleconferência com investidores na tarde de hoje, o presidente da estatal, Pedro Parente, afirmou que qualquer medida adotada pelo governo na área de combustíveis respeitará os conceitos da política de formação de cotações da companhia.

Parente classificou como corajosa a decisão da empresa de reduzir temporariamente o preço do diesel como forma de aliviar os ânimos na greve dos caminhoneiros, que já dura nove dias.

“Eu sei que foi uma questão polêmica, mas naquele momento entendemos que, para dar uma chance maior de manter nossos conceitos na política de preços, precisava haver coragem. Qualquer empresa faria. Tivemos a responsabilidade e a coragem de fazer, reconhecendo a gravidade do momento”. disse.

Política de preços

Para atender as reivindicações dos caminhoneiros, o governo anunciou, na noite de domingo, uma redução de 0,46 real por litro no preço do diesel por 60 dias que será feito por por meio de redução da carga tributária e da subvenção a ser paga pela União.

Ontem, antes da abertura do mercado, a estatal informou ao mercado que após esses 60 dias, os reajustes do combustível passarão a ser mensais, e não até diários como ditava antes a política da companhia.

A Petrobras já havia reduzido em R$ 0,2335 por litro o valor médio do óleo diesel rodoviário comercializado em suas refinarias no dia 24 de maio, por um prazo de 15 dias, até o dia 07 de junho.