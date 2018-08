Pequenos investidores se sentem excluídos por Tesla

Boston – As informações sobre os esforços de Elon Musk para fechar o capital da fabricante de carros elétricos Tesla são escassas. Mas alguns pequenos investidores se perguntam se os principais fundos têm uma vantagem.

Em uma postagem na segunda-feira, o presidente-executivo da Tesla disse que iria ouvir alguns de seus maiores acionistas sobre a ideia. A lista poderia incluir T. Rowe Price Group e Fidelity Investments, que tiveram bons resultados com a ação.

Alguns acionistas se preocupam com o fato de que nesses encontros sejam fornecidos detalhes que não estão disponíveis para investidores menores, uma tensão que está emergindo com mais frequência, já que os grandes fundos possuem participações maiores nas empresas e enfatizam suas freqüentes conversas com as corporações norte-americanas.

Alguns pequenos investidores dizem não esperar receber o mesmo nível de informação quando se trata da Tesla, cujas ações foram afetadas pelos tuítes imprevisíveis de Musk.

Adam Grossman, diretor da Mayport Wealth Management em Newton, Massachusetts, disse que evitou ter ações da Tesla para os clientes, exceto por meio de índices, em parte para limitar o risco de perder informações compartilhadas por Musk para um pequeno círculo.

“Se você é um grande gerente de portfólio e capaz de se sentar em uma sala com Elon Musk, você vai pegar informações” não disponíveis para os outros, disse Grossman em entrevista na quinta-feira.

Praticamente, os pequenos investidores serão deixados de lado por Musk, disse Brendan Ahern, diretor de investimentos da KraneShares, que detém segundo estimativas milhares de ações da Tesla.

Grandes fundos falando com Musk “vão receber as chaves do reino, e outros estão do lado de fora”, disse Ahern.

Um porta-voz da Tesla não comentou sobre este artigo.