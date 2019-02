Pepinos do PSL; Bolsonaro bate martelo sobre reforma e tudo para ler hoje

São Paulo – Leia as principais notícias desta quinta-feira (14) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Laranjas e pepinos na barraca do PSL: candidata suspeita depõe à PF

Maria de Lourdes teve campanha com mais recursos que a do presidente eleito. Caso levou Bolsonaro e seu filho a apontarem para o ministro Gustavo Bebianno.

Verba pública eleitoral liberada por Bebianno parou em minigráfica de filiado do PSL

Reportagem da Folha de S.Paulo informa que dono de empresa é ligado a Bivar e diz que prestou o serviço, mas que não tem como provar agora.

Bebianno diz não ter intenção de se demitir

“O presidente, se entender que eu não deva mais continuar, ele certamente vai me comunicar”, disse o ministro.

Bolsonaro diz que hoje “bate o martelo” sobre reforma da Previdência

Segundo o presidente, será fixada a idade mínima de 62 ou 65 anos para homens e 57 ou 60 anos para mulheres, incluindo um período de transição.

Supremo retoma julgamento sobre criminalização da homofobia

Os ministros devem definir se o Supremo pode criar regras temporárias para punir agressores do público LGBT.

Onyx: proposta da Previdência deve ficar pronta até o carnaval

O ministro disse que permanecerão separados os sistemas de Previdência e de Assistência Social.

Na contramão de Saraiva e Cultura, essas livrarias não se abalaram

Enquanto as grandes redes lutam para se reerguer, as mais enxutas, como a Travessa, vivem um bom momento de mercado.

Banco do Brasil fecha super trimestre para os bancões

Instituição deve ter registrado um lucro 16,3% maior no quarto trimestre do ano passado ante o mesmo período de 2017.

Credit Suisse volta ao azul no 4º tri e tem 1º lucro anual em quatro anos

No último trimestre de 2018, o banco teve lucro líquido de 292 milhões de francos suíços, revertendo prejuízo de 2,13 bilhões do mesmo período de 2017.

Airbus amplia lucro em 30% em 2018 e ação sobe 5% na Bolsa de Paris

A Airbus teve lucro líquido de 3,1 bilhões de euros no ano passado. Apenas no quarto trimestre, registrou lucro líquido de 1,6 bilhão de euros.

Terceira rodada de negociações entre China e EUA começa em Pequim

Washington tem interesse na proteção da propriedade intelectual, transferência de tecnologia, subsídios de Pequim e roubo cibernético.

Trump ameaça enviar 5 mil militares para resolver crise na Venezuela

Em encontro com o presidente da Colômbia, Iván Duque, Trump deixou em aberto outra vez o quão longe o governo americano pode chegar.

Alemanha escapa por pouco da recessão

A maior economia da Europa luta com um enfraquecimento da economia global que enfraquece sua forte base exportadora.

Política e mundo

Bolsonaro diz que mandou PF investigar esquema de candidatos laranja

Para a TV Record, presidente afirmou que Bebbiano, da Secretaria-Geral da Presidência, terá que “voltar às origens” caso sejam constatadas irregularidades.

STF conclui amanhã julgamento que pede criminalização da homofobia

A sessão será retomada nesta quinta-feira (14), às 14h, para a tomada de votos dos ministros; hoje, o plenário se dedicou às sustentações.

Carlos Bolsonaro está tentando gerar crise no governo, diz Hasselmann

“Se há um problema entre o ministro e o presidente, tem que lavar a roupa suja em casa”, disse a deputada.

Dodge quer ministro do TSE sem foro em acusação por violência doméstica

Admar Gonzaga foi acusado formalmente pela PGR em novembro de 2017 de agredir sua ex-esposa, Élida Souza Matos.

Muro na fronteira será mais difícil de escalar do que o Everest, diz Trump

Altura estimada para algumas barreiras da fronteira do sul do país é de aproximadamente 9 metros.

Ex-advogado de Trump, Cohen vai depor em sessão pública no Congresso

Cohen foi sentenciado a 3 anos de prisão por pagar mulheres que afirmavam terem tido casos com Trump, em violação a leis de campanha da eleição de 2016.

Enquanto você desligou…

Idade mínima entre os sexos deve ser igualada no futuro, diz secretário

Leonardo Rolim, que também ajudou a formular a proposta de Armínio Fraga e Paulo Tafner, defende que governo ataque fraudes na aposentadoria rural.

Aprovada pela Câmara, MP destrava venda de quase 2 mil imóveis pela União

Valor estimado dos terrenos chega a R$ 3,3 bilhões; medida provisória ainda precisa passar pelo Senado Federal.

Justiça proíbe entrada de crianças e adolescentes em CT do Flamengo

Descumprimento da decisão pode gerar uma multa de R$ 10 milhões ao clube e de R$ 1 milhão ao presidente do Flamengo.

Número de mortos em Brumadinho chega a 166

De acordo com o balanço da Defesa Civil, ainda há 155 desaparecidos e 160 corpos já foram identificados.

Brumadinho: Investigações devem resultar em denúncia por homicídio

Promotor do MP de Minas Gerais afirma que há indícios claros de que a Vale sabia que os riscos de rompimento da barragem estavam acima do padrão aceitável.

Área da Rocinha deve ser evacuada por risco de deslizamento de pedra

Por decisão do TJ-RJ, estado e município devem garantir o reassentamento da população até a remoção da pedra ou término das chuvas.

Artistas e personalidades lamentam morte de Bibi Ferreira

Atriz morreu em seu apartamento nesta quarta-feira (13) e decorrência de uma parada cardíaca.

Nasa dá como “perdido” robô que investigou superfície de Marte por 15 anos

Opportunity estava no planeta desde 2004 e confirmou a existência de água; experiência foi uma das mais bem sucedidas de exploração do sistema solar.

Agenda

Nesta quinta-feira (14), serão divulgados na China os números das exportações e importações, da balança comercial, de novos empréstimos e do IPC. Na Zona do Euro, sairá o PIB. Nos EUA, serão divulgados o IPP, as vendas no varejo, os estoques de empresas e os pedidos por seguro-desemprego. Também acontece o discurso de membro do FOMC.