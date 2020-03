Pediatra saudita acumula fortuna com IPO de US$ 5 bi

(Bloomberg) — Um pediatra saudita agora é um dos médicos mais ricos do mundo. A empresa de assistência médica fundada por ele conseguiu precificar a oferta pública inicial no topo da faixa indicativa.

A participação de 49% de Sulaiman Abdulaziz Al-Habib na empresa homônima vale 8,5 bilhões de riais (US$ 2,3 bilhões), segundo o Índice de Bilionários Bloomberg, com base no preço de venda anunciado de 50 riais por ação. Ele planeja vender 17,4 milhões de ações no IPO, segundo o prospecto. A empresa não respondeu a um pedido de comentário.

A Dr. Sulaiman Al Habib Medical Group é uma das maiores prestadoras de serviços de saúde na Arábia Saudita e opera em hospitais, ambulatórios, farmácias e laboratórios médicos em todo o reino, além de Dubai e Bahrein. O IPO é o primeiro na Arábia Saudita desde que a estatal de petróleo Saudi Aramco levantou quase US$ 30 bilhões em dezembro.

A empresa tenta aproveitar os planos do governo de aumentar a participação do setor privado em assistência médica, como também as tendências demográficas do país. A população da Arábia Saudita é desproporcionalmente jovem e relativamente insalubre. Mais de 30% dos adultos são obesos e 18,5% sofrem de diabetes, segundo estatísticas da Organização Mundial da Saúde.

Al-Habib, de 68 anos, fundou a empresa em 1993, depois de atuar como diretor médico e chefe de pediatria em dois hospitais do governo em Riad. Formado pela Universidade Rei Saud, ele ganhou uma bolsa para estudar pediatria no Royal College of Physicians, no Reino Unido. O médico também investe em imóveis comerciais por meio de uma holding, de acordo com o prospecto.

Poucos médicos estão entre as pessoas mais ricas do mundo. Thomas Frist, cofundador e ex-cirurgião de voo da Força Aérea dos EUA, é o mais rico, com patrimônio líquido de US$ 13,1 bilhões, segundo o índice Bloomberg. Patrick Soon-Shiong, empresário e médico de biotecnologia, tem fortuna de US$ 9,2 bilhões