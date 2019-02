PDG anuncia recompra de até 56,1 milhões de ações

São Paulo – O conselho de administração da PDG (PDGR3) aprovou a criação do segundo programa de recompra de ações para manutenção em tesouraria, cancelamento ou posterior alienação. O prazo da operação é de 365 dias, terminando em 23 de novembro de 2012, segundo comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Além disso, a companhia aprovou também a negociação de ações de sua própria emissão mediante a compra de opções de compra e o lançamento de opções de venda. O prazo para realização desta operação será de 180 dias, encerrando-se em 23 de maio de 2012, conforme cita o comunicado.

A quantidade de opções de compra ou de venda a serem lançadas ou adquiridas somada a quantidade de ações a serem adquiridas no âmbito da recompra não ultrapassará o montante de 56,1 milhões de ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal. O montante representa 5% do total das ações em circulação no mercado.

A operação de recompra será intermediada por BTG Pactual, Flow Corretora, Itaú, Santander, Goldman Sachs e Credit Suisse. Em 2011, as ações ordinárias da PDG registram uma desvalorização de 35,8%, enquanto o IMOB, índice que reflete o desempenho de ações do setor imobiliário, cai 27%.